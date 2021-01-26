Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Аренда большого офисного помещения в офисном центре ул. Крещатик, 7/11. Общая площадь помещения: 1 322 кв.м., 7 этаж (целый этаж), кабинетная система (44 кабинета), все необходимые коммуникации, 3 лифта, круглосуточная охрана, парковка перед зданием, станция метро Майдан Независимости в 1 минуте пешком от здания, отличный вид на Крещатик и Майдан, кафе для сотрудников БЦ, предоставляем скидку на переезд.
Стоимость аренды 450 грн./кв.м. Сотрудничаем с риелторами - оплачиваем комиссию
airmax78 написав:Вы же видели во что превратился фасад Кардинала менее чем через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию. И это только начало. Зная Геос, я уверен, что распроданы уже и крыши и все углы и закоулки. И все эти вильнолюди уже вылезли на фасад, скоро вылезут на крыши. Я бы не смог смотреть на такое. Я и не смог. И как ни странно (и очень приятно) - я не один такой. Почему для меня гораздо удивительнее треха в Кардинале за 2куе с видом в стену, чем ФТ за 2куе.
во-первых "люди готовы платить за шото" - вовсе не означает шо это шото действительно качественное и лучшее это значит лишь шо их качественно и профессионально расчехлили на бабло вы очень сильно подвержены внушению, макс, несмотря на все ваши дипломы и занимаемые позиции) во-вторых: мой друг, который купил в ноябре кардинал за 190 (дочке, вышедшей замуж в качестве приданого), живет в голосухе, 122-метровую трешку в которой он купил году в 2007ом дето за 120, на мой вопрос почему он не оставит эту треху дочке и не переедет в кардинал сам, сказал шо он там уже привык, ему нравится и он заипался уже переезжать и делать ремонты - хотя делал это как минимум вдвое реже, чем это делал я и ему и его дочке глубоко пох на фасады кардинала, как раньше было пох на виды из окон и на правый берег - он перед этим жил на трое, потом на березняках возле тельбина и только глядя на меня наконец перебрался на правый а он как минимум на порядок пообеспеченнее вас - и тем не менее, а таких людей тысячИ не все страдают таким болезненным перфекционизмом и столь внушаемы как вы)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Вы же видели во что превратился фасад Кардинала менее чем через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию. И это только начало. Зная Геос, я уверен, что распроданы уже и крыши и все углы и закоулки. И все эти вильнолюди уже вылезли на фасад, скоро вылезут на крыши. Я бы не смог смотреть на такое. Я и не смог. И как ни странно (и очень приятно) - я не один такой. Почему для меня гораздо удивительнее треха в Кардинале за 2куе с видом в стену, чем ФТ за 2куе.
во-первых "люди готовы платить за шото" - вовсе не означает шо это шото действительно качественное и лучшее это значит лишь шо их качественно и профессионально расчехлили на бабло вы очень сильно подвержены внушению, макс, несмотря на все ваши дипломы и занимаемые позиции) во-вторых: мой друг, который купил в ноябре кардинал за 190 (дочке, вышедшей замуж в качестве приданого), живет в голосухе, 122-метровую трешку в которой он купил году в 2007ом дето за 120, на мой вопрос почему он не оставит эту треху дочке и не переедет в кардинал сам, сказал шо он там уже привык, ему нравится и он заипался уже переезжать и делать ремонты - хотя делал это как минимум вдвое реже, чем это делал я и ему и его дочке глубоко пох на фасады кардинала, как раньше было пох на виды из окон и на правый берег - он перед этим жил на трое, потом на березняках возле тельбина и только глядя на меня наконец перебрался на правый а он как минимум на порядок пообеспеченнее вас - и тем не менее, а таких людей тысячИ не все страдают таким болезненным перфекционизмом и столь внушаемы как вы)
С квартирами и домами вы такое одобряете, а когда народ также относится к общественным пространствам - вы их критикуете. А это, на самом деле, одного порядка вещи. Кому до сраки как выглядит дом, в котором он живет, тому уж тем более положить и на Владимирский мост и на охрененные полированные гранитные бордюры и парапеты в парке и лестницы с подсветкой и на все остальное. Для них это марнотратство. Фу такими быть. Слава Богу, таких все меньше. А тех, кому не все равно - все больше.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 27 січ, 2021 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Зи. Нежитлове у Варшавському штурмує 3 куе за квадрат...
Та хай штурмуэ )) кому оно нафиг сдалось в том месте по такой цене? Знаете какая рентабельность там будет по этой цене?
Разве много за престижный ЖК прямо возле входа в метро? На Воскресенке (может и не только на ней) некие ЛДНРовцы выкупают фасадные подубитые хрущи на первых этажах, по быстрому приваривают отдельный вход, переводят в н/ф и выставляют на продажу по 3+, причем обещают уже с арендаторами почти по 1000грн/метр (договора "предаренды" под пиво с орешками или еще что-то) На Воскресенке))
airmax78 написав:С квартирами и домами вы такое одобряете, а когда народ также относится к общественным пространствам - вы их критикуете. А это, на самом деле, одного порядка вещи. Кому до сраки как выглядит дом, в котором он живет, тому уж тем более положить и на Владимирский мост и на охрененные полированные гранитные бордюры и парапеты в парке и лестницы с подсветкой и на все остальное. Фу такими быть. Слава Богу, таких все меньше. А тех, кому не все равно - все больше.
где это я сказал шо я такое одобряю? не выдумывайте я сказал шо далеко не все разделяют ваш перфекционизм и вы зря его экстраполируете на всех, кто примерно равен вам по уровню доходов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав:Недвижимость пенсионным фондам не интересна! Во-первых, она неликвидна, во-вторых - требует не только финансового, но и административного управления, в-третьих, маловата по масштабам для институциональных денег
Вы как обычно. Приводите график, а глубже верхнего слоя не видите и как получены эти цифры не знаете. Собственно недвижимости в собственности у ПФ немного - зачем она ему, кроме офиса. Ей же нужно управлять. А акции компаний, владеющих доходными домами или коммерческой недвижимостью есть? Есть. По какой статье они проходят? Облигации этих компаний есть? Деривативы, построенные на ипотечных кредитах есть? 2008 год показал, что ПФ более чем завязаны на недвигу.
Автор77 написав:3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.
Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.
А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.
Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.