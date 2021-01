Додано: Сер 27 січ, 2021 15:38

airmax78 написав: Вы же видели во что превратился фасад Кардинала менее чем через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию. И это только начало. Зная Геос, я уверен, что распроданы уже и крыши и все углы и закоулки. И все эти вильнолюди уже вылезли на фасад, скоро вылезут на крыши.

Я бы не смог смотреть на такое. Я и не смог. И как ни странно (и очень приятно) - я не один такой.

во-первых "люди готовы платить за шото" - вовсе не означает шо это шото действительно качественное и лучшее

это значит лишь шо их качественно и профессионально расчехлили на бабло

вы очень сильно подвержены внушению, макс, несмотря на все ваши дипломы и занимаемые позиции)

во-вторых: мой друг, который купил в ноябре кардинал за 190 (дочке, вышедшей замуж в качестве приданого), живет в голосухе, 122-метровую трешку в которой он купил году в 2007ом дето за 120, на мой вопрос почему он не оставит эту треху дочке и не переедет в кардинал сам, сказал шо он там уже привык, ему нравится и он заипался уже переезжать и делать ремонты - хотя делал это как минимум вдвое реже, чем это делал я

и ему и его дочке глубоко пох на фасады кардинала, как раньше было пох на виды из окон и на правый берег - он перед этим жил на трое, потом на березняках возле тельбина и только глядя на меня наконец перебрался на правый

а он как минимум на порядок пообеспеченнее вас - и тем не менее, а таких людей тысячИ

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.