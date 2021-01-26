Никонов, как Вы видите, берет площадки, на которых он строит 7-8 лет. вокруг Юнита промка не безнадёжная, функционирует. Если будут сносить, то громко и пыльно...если не снесут, то она будет работать и гудеть
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никонов, как Вы видите, берет площадки, на которых он строит 7-8 лет. вокруг Юнита промка не безнадёжная, функционирует. Если будут сносить, то громко и пыльно...если не снесут, то она будет работать и гудеть
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Запасаюсь попкорном.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22
в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года
з тих що обсмоктуються тут, що попадає,
ТТ, Круші...?
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Додано: Сер 27 січ, 2021 16:32
подскажите, после вычета стоимости ремонта, менее 1000 долл за метр будет?
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:35
Это пароксизмы зависти и самоуничижения, что не умею так делать деньги- купив 45метров малопригодного для жизни хруща за 30тыс, вложив 5 в перевод (Днепровский), 5 в отд.вход, продавать по 120-140
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51
Вот этим могу объяснить рост цен на недвигу
на видео-золотишко в слитках, баксы
Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої «діяльності» іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення. © Офіційний сайт Національної поліції:
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51
Неожиданно. Но ведь ее не будет. Ведь Постановлением Кабмина ипотеку не внедришь. Это только ФЕД может наводить ужОс на весь мир своими "рыночными" механизмами. У Кабмина, Минфина и НБУ с гривной такое не пройдет... Или пройдет?
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:53
Ждем комментариев Зрадио. Нам самим в этом не разобраться.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:55
Снова пересичный (бюджет) за кого-то заплатит в виде компенсации стоимости процентов. Тем больше утечет на зп и премии этих кредитных бюро, может заемщикам придется давать взятки за оформление, может потом их кинут, как в свое время с молодежными кредитами.
Не нужно государству лезть своим рылом куда не нужно. Нужно просто делать свою работу - защищать права кредитора, выращивать нормальную судебную и исполнительную системы, не транжирить и не заниматься популизмом. Тогда будет и стабильная гривна, и длинные деньги, и ипотека.
Как это происходит сейчас это популизм, пиар и клоунада.
Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58
Сложный кейс. Вроде старались с ремонтом. Но не дано. В итоге ремонт и мебель в нагрузку.
Серж, но не для того мы столько лет ждали, чтобы поселиться на Гетьмана. Давайте что-то хоть чуть-чуть по-веселее найдем. Что там с Л-Кварталом? Может в нем подешевело?
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