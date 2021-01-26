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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6362636363646365>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Серж, когда я переехал в Киев и впервые попал на Сермилю, у меня была одна мысль: хорошо, если тут не тупик и я проеду куда-то к цивилизации. Так и тут скоро будет.

Никонов, как Вы видите, берет площадки, на которых он строит 7-8 лет. вокруг Юнита промка не безнадёжная, функционирует. Если будут сносить, то громко и пыльно...если не снесут, то она будет работать и гудеть
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://censor.net/ru/news/3244402/kabm ... godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:22

  foxluck написав:https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.


в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года

з тих що обсмоктуються тут, що попадає,
ТТ, Круші...?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:32

подскажите, после вычета стоимости ремонта, менее 1000 долл за метр будет?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-3k-va ... f;promoted
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:35

  Sidus написав:
  antonivs3 написав:
  Sidus написав:Та хай штурмуэ )) кому оно нафиг сдалось в том месте по такой цене? Знаете какая рентабельность там будет по этой цене?

Разве много за престижный ЖК прямо возле входа в метро? На Воскресенке (может и не только на ней) некие ЛДНРовцы выкупают фасадные подубитые хрущи на первых этажах, по быстрому приваривают отдельный вход, переводят в н/ф и выставляют на продажу по 3+, причем обещают уже с арендаторами почти по 1000грн/метр (договора "предаренды" под пиво с орешками или еще что-то) На Воскресенке))

Это был стёб или ждете ответа? ))

Это пароксизмы зависти и самоуничижения, что не умею так делать деньги- купив 45метров малопригодного для жизни хруща за 30тыс, вложив 5 в перевод (Днепровский), 5 в отд.вход, продавать по 120-140
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51

Вот этим могу объяснить рост цен на недвигу
https://www.youtube.com/watch?v=_BLOmCl ... e=emb_logo
на видео-золотишко в слитках, баксы

Хакери за допомоги вірусного програмного забезпечення здійснювали масові втручання в роботу серверів приватних та державних установ країн Європи та Сполучених Штатів Америки. У результаті такої «діяльності» іноземним банкам та фінустановам нанесено 2,5 мільярда доларів збитків. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення. © Офіційний сайт Національної поліції: https://www.npu.gov.ua/news/kiberzlochi ... su-EMOTET/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:51

  foxluck написав:https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.

Неожиданно. Но ведь ее не будет. Ведь Постановлением Кабмина ипотеку не внедришь. Это только ФЕД может наводить ужОс на весь мир своими "рыночными" механизмами. У Кабмина, Минфина и НБУ с гривной такое не пройдет... Или пройдет?
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:53

  flyman написав:
  foxluck написав:https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.


в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года

з тих що обсмоктуються тут, що попадає,
ТТ, Круші...?

Ждем комментариев Зрадио. Нам самим в этом не разобраться.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:55

  foxluck написав:https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.

Снова пересичный (бюджет) за кого-то заплатит в виде компенсации стоимости процентов. Тем больше утечет на зп и премии этих кредитных бюро, может заемщикам придется давать взятки за оформление, может потом их кинут, как в свое время с молодежными кредитами.
Не нужно государству лезть своим рылом куда не нужно. Нужно просто делать свою работу - защищать права кредитора, выращивать нормальную судебную и исполнительную системы, не транжирить и не заниматься популизмом. Тогда будет и стабильная гривна, и длинные деньги, и ипотека.
Как это происходит сейчас это популизм, пиар и клоунада.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 16:58

  Serg-ik написав:подскажите, после вычета стоимости ремонта, менее 1000 долл за метр будет?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-3k-va ... f;promoted

Сложный кейс. Вроде старались с ремонтом. Но не дано. В итоге ремонт и мебель в нагрузку.
Серж, но не для того мы столько лет ждали, чтобы поселиться на Гетьмана. Давайте что-то хоть чуть-чуть по-веселее найдем. Что там с Л-Кварталом? Может в нем подешевело?
airmax78
 
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