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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:00
Vlad442 написав:
Вы как обычно. Приводите график, а глубже верхнего слоя не видите и как получены эти цифры не знаете.
Собственно недвижимости в собственности
у ПФ немного - зачем она ему, кроме офиса. Ей же нужно управлять. А акции компаний, владеющих доходными домами или коммерческой недвижимостью есть? Есть. По какой статье они проходят? Облигации этих компаний есть? Деривативы, построенные на ипотечных кредитах есть? 2008 год показал, что ПФ более чем завязаны на недвигу.
Вы даже не знаете, что такое asset для фонда! Никакие собственные офисы туда, конечно же, не входят - а только то, что является объектом инвестирования и подлежит распределению согласно взносам инвесторов. Вы дичь пишете. И, что потрясает, продолжаете. По каким статьям какие активы проходят, я выше дал на примере NMIB. Ожидаемо, ваши фантазии не подтверждаются. И так, для сведения, в 2008-м от спекуляций с ипотечными портфелями пострадали не пенсионные фонды, а страховщики, которые были рады получать мизерные премии, беря на себя огромные риски. Когда же обнаружилось, что за секьюритизированными ипотечными пакетами нет реальных залогов, все посыпалось по эффекту домино. А ПФ даже тогда в портфелях этого мусора держали немного, поскольку исповедуют консервативную стратегию. После кризиса 2008-го их итак небольшой интерес к недвижимости снизился еще сильнее
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:13
foxluck написав:
https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Запасаюсь попкорном.
перефразовуючи відомий анекдот про прапорщика і поїзд - "іпотека, під 7% видавайся, раз-два"- оп (чи км).
цікаво, хто фінансувати забаву? може сам "95й" своїм коштом наливатиме під 7%?
чи видадуть для піару якихось сотню-другу мільйонів і кричатимуть про це при кожній нагоді?
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Додано: Сер 27 січ, 2021 17:18
wild.tomcat написав: foxluck написав:
https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Запасаюсь попкорном.
перефразовуючи відомий анекдот про прапорщика і поїзд - "іпотека, під 7% видавайся, раз-два"- оп (чи км).
цікаво, хто фінансувати забаву? може сам "95й" своїм коштом наливатиме під 7%?
чи видадуть для піару якихось сотню-другу мільйонів і кричатимуть про це при кожній нагоді?
рехвінанз 6 о_О
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