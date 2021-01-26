Додано: Сер 27 січ, 2021 17:00

Vlad442 написав: Вы как обычно. Приводите график, а глубже верхнего слоя не видите и как получены эти цифры не знаете.

Собственно недвижимости в собственности у ПФ немного - зачем она ему, кроме офиса. Ей же нужно управлять. А акции компаний, владеющих доходными домами или коммерческой недвижимостью есть? Есть. По какой статье они проходят? Облигации этих компаний есть? Деривативы, построенные на ипотечных кредитах есть? 2008 год показал, что ПФ более чем завязаны на недвигу. Вы как обычно. Приводите график, а глубже верхнего слоя не видите и как получены эти цифры не знаете.Собственно недвижимости ву ПФ немного - зачем она ему, кроме офиса. Ей же нужно управлять. А акции компаний, владеющих доходными домами или коммерческой недвижимостью есть? Есть. По какой статье они проходят? Облигации этих компаний есть? Деривативы, построенные на ипотечных кредитах есть? 2008 год показал, что ПФ более чем завязаны на недвигу.

Вы даже не знаете, что такое asset для фонда! Никакие собственные офисы туда, конечно же, не входят - а только то, что является объектом инвестирования и подлежит распределению согласно взносам инвесторов. Вы дичь пишете. И, что потрясает, продолжаете. По каким статьям какие активы проходят, я выше дал на примере NMIB. Ожидаемо, ваши фантазии не подтверждаются. И так, для сведения, в 2008-м от спекуляций с ипотечными портфелями пострадали не пенсионные фонды, а страховщики, которые были рады получать мизерные премии, беря на себя огромные риски. Когда же обнаружилось, что за секьюритизированными ипотечными пакетами нет реальных залогов, все посыпалось по эффекту домино. А ПФ даже тогда в портфелях этого мусора держали немного, поскольку исповедуют консервативную стратегию. После кризиса 2008-го их итак небольшой интерес к недвижимости снизился еще сильнее