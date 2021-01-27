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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63646365636663676368>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:01

  antey1969 написав:Еще как нужна.
Как владелец бетонометров голосую за ипотеку всеми копытами... чтобы слиться на хаях

А у Вас модный МОП? ))) Тут твёрдое разделение: ипотека под новые МОПы - они вверх, остальное - домкратом вниз :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:06

  Serg-ik написав:подскажите, после вычета стоимости ремонта, менее 1000 долл за метр будет?
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-3k-va ... f;promoted

Этот дом очень плох, поэтому такая цена.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:07

  stm написав:А у Вас модный МОП? ))) Тут твёрдое разделение: ипотека под новые МОПы - они вверх, остальное - домкратом вниз :)

Остальному тоже достанется. За проданную на хаях двушку в тетрисе можно будет купить хрущ целиком пятиэтажку, и подержать до выравнивания дисбаланса.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:15

  Vlad442 написав:... тогда бы появилась ипотека как ставка по депозиту плюс 3...4%.

так она и так есть
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Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 27 січ, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:16

  BIGor написав:Стройбанов спасают. Вавриша и остальных, видно дела плохи. ПС - во многих обл. центрах такого жилья - 1-5 домов всего, а в пгт вообще нет, вот смешно, 95-квартал :mrgreen:


Я думаю, знаете, как банки отмахаются? Как Приват летом. Сверху сказали, что нужно 10% годовых - не вопрос, 1-й год 10% годовых, а со второго сделаю даже дороже, чем обычные условия (UIRD 12M + 4% вместо UIRD 12M + 3%).

Что касается некоего спецфонда (который, вероятно, будет, раз под застройщиков все делают) - ограничат доступ к льготной ипотеке конкретными домами, в которых прайс изначально будет завышен для отбития "дешевого" кредита
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:28

из рубрики "вести с полей"
у интергала в башне а сегодня в одни руки купили 8 квартир, причем не однушек, разных - спецом уточнил
мож трибека уже и там лютует?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:38

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей"
у интергала в башне а сегодня в одни руки купили 8 квартир, причем не однушек, разных - спецом уточнил
мож трибека уже и там лютует?)

Уже скоро, ждем ипотеку на аренду квартир ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:41

  zРадио написав:Я думаю, знаете, как банки отмахаются? Как Приват летом. Сверху сказали, что нужно 10% годовых - не вопрос, 1-й год 10% годовых, а со второго сделаю даже дороже, чем обычные условия (UIRD 12M + 4% вместо UIRD 12M + 3%).

даже 10% не всем дают. Или всем не дают. :roll:
Обычные условия 13,5%.
Но 5-7-9% как-то дают, то и ипотека под 7% может зайти.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:48

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Неа. Это, наверное, единственное, в чем я могу колунов поддержать. Ипотека без волшебного пендюля со стороны государства не полетит. Нигде не летит, а у нас и подавно. Поэтому только такой путь и остается. А то, что ипотека нужна - это очевидно.

Где не летит ипотека? Где в мире государство дотирует проценты заемщикам или заставляет госбанки выдавать ипотеку под заведомо невыгодный и нерыночный процент?

Если бы государство обеспечило право заемщика, хотя бы как было задумано с исполнительной надписью нотариуса, были бы исполнители, которые осовобождали жилье дети или не дети, есть куда идти или нет, тогда бы появилась ипотека как ставка по депозиту плюс 3...4%. Да, и сбалансированный бюджет и отсутствие кратных девалов лет 10.

В Армении, в России, в Беларуси (но там эпизодически), в Узбекистане. Ну и самое главное - в ЕС и в США.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:54

  flyman написав:
  wild.tomcat написав:
  foxluck написав:https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op

Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Запасаюсь попкорном.


перефразовуючи відомий анекдот про прапорщика і поїзд - "іпотека, під 7% видавайся, раз-два"- оп (чи км).
цікаво, хто фінансувати забаву? може сам "95й" своїм коштом наливатиме під 7%? :D чи видадуть для піару якихось сотню-другу мільйонів і кричатимуть про це при кожній нагоді? :)

рехвінанз 6 о_О


а рефіннанс звідки? в тумбі лежить чи "95й" своїми видасть? чи друкуватимуть?

  airmax78 написав:Ну да, "5-7-9 выдавайся раз два" сказали и ... выдается. Друзья, это гривна. Вы не забывайте об этом, пожалуйста. Это гривна. И никому не нужны 20-летние депозиты под 2%, чтобы выдавать ипотеку под 7% - это тоже помните.


скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому? і багато бажаючих депо в гривні 2% на хоч скільки років років нести? ви вже занесли?

реальне джерело під такі кредити - тільки верстат, в режимі 24/7, як стаханов заповідав. але ви розумієте, до чого це призведе?
думаю, що в подібних заявах більше піару чим реальних дій чи навіть бажання реальних дій.
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