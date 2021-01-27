Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Стройбанов спасают. Вавриша и остальных, видно дела плохи. ПС - во многих обл. центрах такого жилья - 1-5 домов всего, а в пгт вообще нет, вот смешно, 95-квартал
Я думаю, знаете, как банки отмахаются? Как Приват летом. Сверху сказали, что нужно 10% годовых - не вопрос, 1-й год 10% годовых, а со второго сделаю даже дороже, чем обычные условия (UIRD 12M + 4% вместо UIRD 12M + 3%).
Что касается некоего спецфонда (который, вероятно, будет, раз под застройщиков все делают) - ограничат доступ к льготной ипотеке конкретными домами, в которых прайс изначально будет завышен для отбития "дешевого" кредита
zРадио написав:Я думаю, знаете, как банки отмахаются? Как Приват летом. Сверху сказали, что нужно 10% годовых - не вопрос, 1-й год 10% годовых, а со второго сделаю даже дороже, чем обычные условия (UIRD 12M + 4% вместо UIRD 12M + 3%).
даже 10% не всем дают. Или всем не дают. Обычные условия 13,5%. Но 5-7-9% как-то дают, то и ипотека под 7% может зайти.
airmax78 написав:Неа. Это, наверное, единственное, в чем я могу колунов поддержать. Ипотека без волшебного пендюля со стороны государства не полетит. Нигде не летит, а у нас и подавно. Поэтому только такой путь и остается. А то, что ипотека нужна - это очевидно.
Где не летит ипотека? Где в мире государство дотирует проценты заемщикам или заставляет госбанки выдавать ипотеку под заведомо невыгодный и нерыночный процент?
Если бы государство обеспечило право заемщика, хотя бы как было задумано с исполнительной надписью нотариуса, были бы исполнители, которые осовобождали жилье дети или не дети, есть куда идти или нет, тогда бы появилась ипотека как ставка по депозиту плюс 3...4%. Да, и сбалансированный бюджет и отсутствие кратных девалов лет 10.
В Армении, в России, в Беларуси (но там эпизодически), в Узбекистане. Ну и самое главное - в ЕС и в США.
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Запасаюсь попкорном.
перефразовуючи відомий анекдот про прапорщика і поїзд - "іпотека, під 7% видавайся, раз-два"- оп (чи км). цікаво, хто фінансувати забаву? може сам "95й" своїм коштом наливатиме під 7%? чи видадуть для піару якихось сотню-другу мільйонів і кричатимуть про це при кожній нагоді?
рехвінанз 6 о_О
а рефіннанс звідки? в тумбі лежить чи "95й" своїми видасть? чи друкуватимуть?
airmax78 написав:Ну да, "5-7-9 выдавайся раз два" сказали и ... выдается. Друзья, это гривна. Вы не забывайте об этом, пожалуйста. Это гривна. И никому не нужны 20-летние депозиты под 2%, чтобы выдавать ипотеку под 7% - это тоже помните.
скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому? і багато бажаючих депо в гривні 2% на хоч скільки років років нести? ви вже занесли?
реальне джерело під такі кредити - тільки верстат, в режимі 24/7, як стаханов заповідав. але ви розумієте, до чого це призведе? думаю, що в подібних заявах більше піару чим реальних дій чи навіть бажання реальних дій.