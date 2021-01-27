6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:02
6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:04
шо скоро? вы проспали вспышку
в интергал сити верхние этажи (петхаусы) по - ТАДАМ!!! - 7500$ за метр
еще раз - по 7500$ за метр пентхауса в "носике" с видом на печерск
на мой вопрос "а не акуели ли вы, ребята?" ответили не поведя бровью - а шо, в тт по 8100, чем мы хуже? у нас конкурентов нет
нижние этажи от 3000$
парковые 2 на стадии ростверков под фундамент - от 1600$ и выше
обвалишкам с графиками - большой привет
зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши
и никаких скидок - привет персонально сидусу
отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10
airmax78
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
........"Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.".....
Неужели такая трудная задачка,
понять, что если человек тратит 300 тыс.евро на одну квартиру без европейской ипотеки,
то его доход - гораздо выше среднеевропейского, как минимум 7 тыс. евро "плюс" от украинских активов ,или бизнеса.И ему эти 500 евро на комуналку, или 1 тыс.евро на продукты - как то не существенны.
Берем чисто в теории, но такие случаи уверен не так уж и редки.
Кстати , у нас в Украине есть даже не чиновники с таким доходом, например, из среднего бизнеса, или владельцы нескольких локационных магазинов.
Просто знаю ай-ти молодежь с доходом около 85-90 тыс.грн. в месяц,думаю им трудно будет собрать даже по истечении ряда лет даже 150 тыс. евро.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10
Один комлекс элитки (имущественные права) потянул наверх весь рынок? Рилли?
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:31
Скандалы, интриги, расследования (с) Заговор Госстата, Домика и Бомбера против застройщиков и всех киевлян раскрыт! Мошенниками утаивалась страшная правда о продажах еще непостроенных квартир па7500-8100 за м2 целыми подъездами! В то же время лживые махинаторы манипулятивно удерживают в своих информационных базах среднюю цену м2 ниже 1250 долларов, чем отпугивают податливых инвесторов от очевидного и однозначного решения "ПОКУПАТЬ". Список пострадавших измеряется тысячами. Объединенный актив несостоявшихся инвесторов объявил о намерении присоединиться к митингам вкладчиков Аркады с требованиями компенсировать упущенную выгоду. Обсуждается целесообразность запуска льготой государственной ипотеки для дальнейшего роста м2 до 15000-20000 долларов. Таким образом получить прибыль смогут все обманутые инвесторы. Торги продолжаются...
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:42
И как этот комплекс описывает всю картину КРЖН? Это ж нишевый премиум, вообще не показатель, коррупционеры всегда были, есть и будут, которые по-любой цене купят за нал естественно
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
Шаг и мат, обвалишки
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:45
може хто і брав хрущі у 2008, бо "буде дорожчати" і "один раз живемо" за 100куе,
а можне хто зміг дочекатися кавалірок в новобудові за 10куе в прицентраллі/пішій доступності до ШРТ плюс 5 куе на ремонт і мебелью.
Шахімат растішкам.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 19:51
2013 год - пик цен на КРЖН, откуда они взяли такие цены? Может уже после обвала на КРЖН и девальвации гривны?
Додано: Сер 27 січ, 2021 19:55
з 2016 добудовує КМБ, планована здача (КМБ 4 кв 2020, раніше 4 кв. 2019)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 січ, 2021 19:56, всього редагувалось 2 разів.
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