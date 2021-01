Додано: Сер 27 січ, 2021 19:04

stm написав: kingkongovets написав: из рубрики "вести с полей"

у интергала в башне а сегодня в одни руки купили 8 квартир, причем не однушек, разных - спецом уточнил

Уже скоро, ждем ипотеку на аренду квартир )))))) Уже скоро, ждем ипотеку на аренду квартир ))))))



шо скоро? вы проспали вспышку

в интергал сити верхние этажи (петхаусы) по - ТАДАМ!!! - 7500$ за метр

еще раз - по 7500$ за метр пентхауса в "носике" с видом на печерск

на мой вопрос "а не акуели ли вы, ребята?" ответили не поведя бровью - а шо, в тт по 8100, чем мы хуже? у нас конкурентов нет

нижние этажи от 3000$

парковые 2 на стадии ростверков под фундамент - от 1600$ и выше



обвалишкам с графиками - большой привет



зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши

и никаких скидок - привет персонально сидусу

