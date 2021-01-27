Додано: Сер 27 січ, 2021 19:10

........"Да не переедите вы в старую Европу (еще скажите в Северную). Может, конечно, вы и купите там что-то небольшое в ипенях за 300К евро, но как вы там жить будете, на что? Там на 500евро в месяц можно ноги протянуть. Не знаю хватит ли на налоги и коммуналку за конурку.".....Неужели такая трудная задачка,понять, что если человек тратит 300 тыс.евро на одну квартиру без европейской ипотеки,то его доход - гораздо выше среднеевропейского, как минимум 7 тыс. евро "плюс" от украинских активов ,или бизнеса.И ему эти 500 евро на комуналку, или 1 тыс.евро на продукты - как то не существенны.Берем чисто в теории, но такие случаи уверен не так уж и редки.Кстати , у нас в Украине есть даже не чиновники с таким доходом, например, из среднего бизнеса, или владельцы нескольких локационных магазинов.Просто знаю ай-ти молодежь с доходом около 85-90 тыс.грн. в месяц,думаю им трудно будет собрать даже по истечении ряда лет даже 150 тыс. евро.