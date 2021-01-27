Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дискуссия стремительно превратилась в фарс. Один ловкач под громким сообщением вестей с полей голословно пересказывает нам информацию из ОП (которая может оказаться фейком на любом этапе - сотрудники ОП поездили по ушам лендлорду, или лендлорд поездил по ушам читателям форума). Вторая - подсовывает нам калькуляторы доходности, в которых руками вбила, что сама захотела (при этом ни пруфа покупки по указанной цене, ни пруфа переуступки по указанной цене, нет, даже намека нет!)
Ну за 4 года это вообще ничтожная рентабельность, это раз. Ну а два - вы продайте сначала, потом считайте. Миракс - это долгострой, который еще неизвестно когда построится полностью, а циплят как известно считают по осени.
Дискуссия стремительно превратилась в фарс. Один ловкач под громким сообщением вестей с полей голословно пересказывает нам информацию из ОП (которая может оказаться фейком на любом этапе - сотрудники ОП поездили по ушам лендлорду, или лендлорд поездил по ушам читателям форума). Вторая - подсовывает нам калькуляторы доходности, в которых руками вбила, что сама захотела (при этом ни пруфа покупки по указанной цене, ни пруфа переуступки по указанной цене, нет, даже намека нет!)
казка про білого бичка, він років 15 будується той Міракс
Ну за 4 года это вообще ничтожная рентабельность, это раз. Ну а два - вы продайте сначала, потом считайте. Миракс - это долгострой, который еще неизвестно когда построится полностью, а циплят как известно считают по осени.
3,5 года. А вот реальные цены сделок - это конечно вопрос, но как же их узнать, пока сам реально не продашь Но в любом случае за последние годы рост цен на первичку существенен по всему рынку и даже на таких объектах с нехорошей историей
Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД. "Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко. По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства. "Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"
Кстати, Интергал тоже потихоньку начинает подкручивать в сторону улучшения свои проекты. Пытаются и с архитектурой играться на Дарнице в Парковых озёрах, хотя место этому не способствует. Разноэтажные дома с террасами, какое никакое благоустройство анонсируют, что вообще на Интергал не похоже. Ещё недавно у интергала все дома были яркими однотипными коробками. То есть потихоньку начинается борьба за клиента, что не может не радовать.
zРадио написав:Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД. "Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко. По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства. "Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"
Заместитель министра МВД у нас теперь недостроями занимается. Ведёт переговоры со строительными компаниями