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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63666367636863696370>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:56

  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей"
у интергала в башне а сегодня в одни руки купили 8 квартир, причем не однушек, разных - спецом уточнил
мож трибека уже и там лютует?)
очень интересно какие цели ставят? Думаю 3,5 куе за метр там будет в легкую
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:56

  Loft написав:Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
https://ktostroit.com/c1?hash=2d9e28a11 ... c4d0f7405c

Шаг и мат, обвалишки :)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk


Дискуссия стремительно превратилась в фарс. Один ловкач под громким сообщением вестей с полей голословно пересказывает нам информацию из ОП (которая может оказаться фейком на любом этапе - сотрудники ОП поездили по ушам лендлорду, или лендлорд поездил по ушам читателям форума). Вторая - подсовывает нам калькуляторы доходности, в которых руками вбила, что сама захотела (при этом ни пруфа покупки по указанной цене, ни пруфа переуступки по указанной цене, нет, даже намека нет!)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:03

  Loft написав:Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
https://ktostroit.com/c1?hash=2d9e28a11 ... c4d0f7405c

Шаг и мат, обвалишки :)


Ну за 4 года это вообще ничтожная рентабельность, это раз. Ну а два - вы продайте сначала, потом считайте. Миракс - это долгострой, который еще неизвестно когда построится полностью, а циплят как известно считают по осени.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:04

  hume написав:
  kingkongovets написав:из рубрики "вести с полей"
у интергала в башне а сегодня в одни руки купили 8 квартир, причем не однушек, разных - спецом уточнил
мож трибека уже и там лютует?)
очень интересно какие цели ставят? Думаю 3,5 куе за метр там будет в легкую


я думаю больше - там от трешки сейчас старт, завтра могу узнать точнее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:09

  zРадио написав:
  Loft написав:Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
https://ktostroit.com/c1?hash=2d9e28a11 ... c4d0f7405c

Шаг и мат, обвалишки :)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk


Дискуссия стремительно превратилась в фарс. Один ловкач под громким сообщением вестей с полей голословно пересказывает нам информацию из ОП (которая может оказаться фейком на любом этапе - сотрудники ОП поездили по ушам лендлорду, или лендлорд поездил по ушам читателям форума). Вторая - подсовывает нам калькуляторы доходности, в которых руками вбила, что сама захотела (при этом ни пруфа покупки по указанной цене, ни пруфа переуступки по указанной цене, нет, даже намека нет!)

казка про білого бичка, він років 15 будується той Міракс
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  BIGor написав:
  Loft написав:Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
https://ktostroit.com/c1?hash=2d9e28a11 ... c4d0f7405c

Шаг и мат, обвалишки :)

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2013 год - пик цен на КРЖН, откуда они взяли такие цены? Может уже после обвала на КРЖН и девальвации гривны?

з 2008 в заморзці...

з 2016 добудовує КМБ, планована здача (КМБ 4 кв 2020, раніше 4 кв. 2019)
Ну пока ориентация на а цены переуступок, а вот что будет с ценами после сдачи - посмотрим

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Sidus написав:
  Loft написав:Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
https://ktostroit.com/c1?hash=2d9e28a11 ... c4d0f7405c

Шаг и мат, обвалишки :)


Ну за 4 года это вообще ничтожная рентабельность, это раз. Ну а два - вы продайте сначала, потом считайте. Миракс - это долгострой, который еще неизвестно когда построится полностью, а циплят как известно считают по осени.
3,5 года. А вот реальные цены сделок - это конечно вопрос, но как же их узнать, пока сам реально не продашь :(
Но в любом случае за последние годы рост цен на первичку существенен по всему рынку и даже на таких объектах с нехорошей историей

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Loft
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:25

Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД.
"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко.
По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.
"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:29

Кстати, Интергал тоже потихоньку начинает подкручивать в сторону улучшения свои проекты. Пытаются и с архитектурой играться на Дарнице в Парковых озёрах, хотя место этому не способствует. Разноэтажные дома с террасами, какое никакое благоустройство анонсируют, что вообще на Интергал не похоже. Ещё недавно у интергала все дома были яркими однотипными коробками. То есть потихоньку начинается борьба за клиента, что не может не радовать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 20:33

  zРадио написав:Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД.
"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко.
По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.
"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"

Заместитель министра МВД у нас теперь недостроями занимается. Ведёт переговоры со строительными компаниями
hume
 
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