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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:41
Loft написав:
Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
так и есть, если исходить из ценников, гостинка в 1 стилобате летом 18 была 20К, сейчас видел ценник 39К.
Loft написав:
Но в любом случае за последние годы рост цен на первичку существенен по всему рынку и даже на таких объектах с нехорошей историей
у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).
Востаннє редагувалось Ромасик
в Сер 27 січ, 2021 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Ромасик
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:45
hume написав: zРадио написав:Киевская городская государственная администрация (КГГА) 5 февраля подпишет меморандум о достройке незавершенных объектов банка "Аркада" с застройщиком Stolitsa Group.
Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил во время совещания рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД.
"Есть положительная новость, которая касается группы вкладчиков банка "Аркада". Вместе с застройщиком-компанией "Столица" и КГГА до 5 февраля планируется подписать меморандум, по которому начнется большая работа – достроить более 11 тысяч квартир", – сказал Геращенко.
По словам заместителя министра, сейчас в МВД рассматривается возможность направления средств на объекты незавершенного жилищного строительства.
"Такие проекты подходят нам по цене и расположению и в дальнейшем полицейские и спасатели смогут получить собственное жилье по лизинговой программе МВД", – отметил чиновник.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду подтвердил, что КГГА подготовила проект Меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"
Заместитель министра МВД у нас теперь недостроями занимается. Ведёт переговоры со строительными компаниями
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Додано: Сер 27 січ, 2021 20:55
Ромасик написав: Loft написав:
Кто там ещё хейтит Миракс? С момента инвестиции в августе 2017 и по сегодняшний день однушка имеет прирост рыночной капитализации 26% годовых.
так и есть, если исходить из ценников, гостинка в 1 стилобате летом 18 была 20К, сейчас видел ценник 39К.
Loft написав:
Но в любом случае за последние годы рост цен на первичку существенен по всему рынку и даже на таких объектах с нехорошей историей
у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).
Осталось только узнать сколько хотят за несданную Аркаду
)))
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:01
Ромасик написав:
у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).
И за объекты по 25к в покупке - меньше 20к по переуступке (за квартиры в несданных домах). И ту сейчас сделать нельзя
Что касается Миракса - с 2017-го по 2023-й (вероятный год сдачи, но может быть и 2024-й) реальный прирост цены будет ниже 100%. Считайте
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:02
flyman написав:
в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года
foxluck написав:
https://censor.net/ru/news/3244402/kabmin_utverdil_postanovlenie_o_dostupnoyi_ipoteke_pod_7_godovyh_op
Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП
Запасаюсь попкорном.
з тих що обсмоктуються тут, що попадає,
ТТ, Круші...?
"ІМпАтєка - мая прЄлЄсЦЬ!"©
Ох, тоді ми вже просто вздовж і впоперек будемо юзати мою тему! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:06
hume написав:
Заместитель министра МВД у нас теперь недостроями занимается. Ведёт переговоры со строительными компаниями
Без МВД этот вопрос не решится (по слухам), потому что там тоже есть заинтересованные люди. Напомню, что стройка на Озерах была остановлена общественной организацией, стройку блокировали "активисты" (все знают, кто контролирует активистов). Когда титушки застройщика приехали бить титушек активистов, кого повязало МВД?
Поэтому митинги ходят ко всем фигурантам. В первую очередь к КГА, во вторую к МВД.
Пока писал, решил посмотреть группу в Вайбере. Там ссылка на последний брифинг Кличка, который говорит про Аркаду. Он всегда так смешно говорит? Смешней чем Черновецкий.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:15
zРадио написав: Ромасик написав:
у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).
И за объекты по 25к в покупке - меньше 20к по переуступке (за квартиры в несданных домах).
Что касается Миракса - с 2017-го по 2023-й (вероятный год сдачи, но может быть и 2024-й) реальный прирост цены будет ниже 100%. Считайте
честно говоря, аркаду дешевле 27-30К не видел. Но риск - дело благородное. Антоха ща достроит раньше Миракса
ПС: Вы хотели прикупить или продать?)
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Ромасик
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:17
Sidus написав: antonivs3 написав: Sidus написав:
Это пароксизмы зависти и самоуничижения, что не умею так делать деньги- купив 45метров малопригодного для жизни хруща за 30тыс, вложив 5 в перевод (Днепровский), 5 в отд.вход, продавать по 120-140
А вы думаете активно покупают?
Я слышал об этих ребятах, как правило садят временного арендатора и типа продают "арендный" бизнес, а потом такие арендаторы как правило делают ноги на очередной обьект этих ребят...
И вообще рынок есть рынок, если все так просто, наверняка бы появились другие такие же хитрожопые
Та да. Что-то здесь не так. Даже если не 40, а 50 себестоимость. Ни одного работающего объекта, из тех, что попадались на глаза, не видел, хотя только год, как они появились. Сегодня ехал по Перова и увидел еще один- Перова, 25.
А также вспомнил подозрительно похожие м/п двери и окна "в пол" модного темно-серого (как новые АТБ, Сильпо и Новусы) в трехэтажке на Приорской-Полупанова.
Скоро(R)
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:19
Ромасик написав:
честно говоря, аркаду дешевле 27-30К не видел. Но риск - дело благородное. Антоха ща достроит раньше Миракса
ПС: Вы хотели прикупить или продать?)
У меня чисто спортивный интерес. Хотя среди инвесторов Миракса есть нечужой мне человек. Переуступать не будет - ждет. Инвестировал специально в башню, потому что это была 1-я очередь со сроком сдачи декабрь 2020-го. Но, как это обычно происходит, был намеренно введен в заблуждение - никакой очередности нет. Пока не будет достроен весь сложный проект, ключи не получит никто...
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:27
[quote="5155940:Ромасик"]честно говоря, аркаду дешевле 27-30К не видел.[/quo
te]
На Домике на последней странице темы Куплю-Продам (Эврика) вижу пару предложений однушек по 17,5. Потом переуступки закрыли.
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