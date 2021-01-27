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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:28
zРадио написав: Ромасик написав:
у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).
И за объекты по 25к в покупке - меньше 20к по переуступке (за квартиры в несданных домах). И ту сейчас сделать нельзя
Что касается Миракса - с 2017-го по 2023-й (вероятный год сдачи, но может быть и 2024-й) реальный прирост цены будет ниже 100%. Считайте
Реальный прирост цены на ликвидные квартиры уже в районе 90%. И осталось узнать - откуда вы черпает информацию для выводов по срокам сдачи? Готовы отвечать за свои слова поспорив здесь на бутылку виски и самоудаление с ветки?
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Loft
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:31
zРадио написав: Ромасик написав:
честно говоря, аркаду дешевле 27-30К не видел. Но риск - дело благородное. Антоха ща достроит раньше Миракса
ПС: Вы хотели прикупить или продать?)
У меня чисто спортивный интерес. Хотя среди инвесторов Миракса есть нечужой мне человек. Переуступать не будет - ждет. Инвестировал специально в башню, потому что это была 1-я очередь со сроком сдачи декабрь 2020-го. Но, как это обычно происходит, был намеренно введен в заблуждение - никакой очередности нет. Пока не будет достроен весь сложный проект, ключи не получит никто...
Вы и в графиках столь много допускает ошибок? В Миракс было в договорах две очереди, при этом одна и та же дата сдачи - октябрь (не декабрь) 2019 (у меня есть оба договора на руках).
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35
zРадио, насколько я помню Миракс (пока следил за ним), там постоянно морочили голову - то вместе, то быстрее. Башня вроде более менее готовая уже.
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35
Loft написав:
Вы и в графиках столь много допускает ошибок? В Миракс было в договорах две очереди, при этом одна и та же дата сдачи - октябрь (не декабрь) 2019 (у меня есть оба договора на руках).
Вы здоровы сегодня? Выдаете перл за перлом
Сроки сдачи, указанные в договоре, не могут отличаться в зависимости от периода его заключения? Особенно в ситуации, когда перенос сроков допускается застройщиком многократно!
Loft написав:
И осталось узнать - откуда вы черпает информацию для выводов по срокам сдачи? Готовы отвечать за свои слова поспорив здесь на бутылку виски и самоудаление с ветки?
От человека, ежедневно следящего за ТГ-чатом. Что касается спора - готов на паритетных условиях. Если вы тоже что-то поставите, а не просто языком. И если уж вы завели речь о цене слов - приведите для начала пруфы по своим из бредо-калькулятора
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zРадио
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:44
Vlad442 написав:
На Домике на последней странице темы Куплю-Продам (Эврика) вижу пару предложений однушек по 17,5. Потом переуступки закрыли.
возможно, я больше по Патриотике. Но думается и в Патриотике реальные сделки были ниже 25К. Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью. А на Эврике там действительно дома уровня котлована есть, безнадега толкает ниже 20К.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:05
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