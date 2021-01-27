RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6367636863696370

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Ромасик написав:у аркады за обьекты по 22К хотят уже около 50К (за квартиры в сданных домах).


И за объекты по 25к в покупке - меньше 20к по переуступке (за квартиры в несданных домах). И ту сейчас сделать нельзя :mrgreen:

Что касается Миракса - с 2017-го по 2023-й (вероятный год сдачи, но может быть и 2024-й) реальный прирост цены будет ниже 100%. Считайте
Реальный прирост цены на ликвидные квартиры уже в районе 90%. И осталось узнать - откуда вы черпает информацию для выводов по срокам сдачи? Готовы отвечать за свои слова поспорив здесь на бутылку виски и самоудаление с ветки?

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Ромасик написав:честно говоря, аркаду дешевле 27-30К не видел. Но риск - дело благородное. Антоха ща достроит раньше Миракса :)
ПС: Вы хотели прикупить или продать?)


У меня чисто спортивный интерес. Хотя среди инвесторов Миракса есть нечужой мне человек. Переуступать не будет - ждет. Инвестировал специально в башню, потому что это была 1-я очередь со сроком сдачи декабрь 2020-го. Но, как это обычно происходит, был намеренно введен в заблуждение - никакой очередности нет. Пока не будет достроен весь сложный проект, ключи не получит никто...
Вы и в графиках столь много допускает ошибок? В Миракс было в договорах две очереди, при этом одна и та же дата сдачи - октябрь (не декабрь) 2019 (у меня есть оба договора на руках).

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35

zРадио, насколько я помню Миракс (пока следил за ним), там постоянно морочили голову - то вместе, то быстрее. Башня вроде более менее готовая уже.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 30.03.15
Подякував: 205 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35

  Loft написав:Вы и в графиках столь много допускает ошибок? В Миракс было в договорах две очереди, при этом одна и та же дата сдачи - октябрь (не декабрь) 2019 (у меня есть оба договора на руках).


Вы здоровы сегодня? Выдаете перл за перлом :lol: Сроки сдачи, указанные в договоре, не могут отличаться в зависимости от периода его заключения? Особенно в ситуации, когда перенос сроков допускается застройщиком многократно!

  Loft написав:И осталось узнать - откуда вы черпает информацию для выводов по срокам сдачи? Готовы отвечать за свои слова поспорив здесь на бутылку виски и самоудаление с ветки?


От человека, ежедневно следящего за ТГ-чатом. Что касается спора - готов на паритетных условиях. Если вы тоже что-то поставите, а не просто языком. И если уж вы завели речь о цене слов - приведите для начала пруфы по своим из бредо-калькулятора
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9193
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1809 раз.
Подякували: 4026 раз.
 
Профіль
15
6
3
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:44

  Vlad442 написав:На Домике на последней странице темы Куплю-Продам (Эврика) вижу пару предложений однушек по 17,5. Потом переуступки закрыли.

возможно, я больше по Патриотике. Но думается и в Патриотике реальные сделки были ниже 25К. Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью. А на Эврике там действительно дома уровня котлована есть, безнадега толкает ниже 20К.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 30.03.15
Подякував: 205 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:05

для ценителей народовильной архитектуры
https://www.yakaboo.ua/balcony-chic.htm ... nt-1835478
Скоро(R)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1844
З нами з: 07.08.17
Подякував: 850 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6367636863696370
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1973, 1974, 1975
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19741 3359901
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 19:07
ihorkyiv
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
136 236044
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 10:26
finyr2021
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20847
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29104)
27.01.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.