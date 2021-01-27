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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6367636863696370>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35

zРадио, насколько я помню Миракс (пока следил за ним), там постоянно морочили голову - то вместе, то быстрее. Башня вроде более менее готовая уже.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35

  Loft написав:Вы и в графиках столь много допускает ошибок? В Миракс было в договорах две очереди, при этом одна и та же дата сдачи - октябрь (не декабрь) 2019 (у меня есть оба договора на руках).


Вы здоровы сегодня? Выдаете перл за перлом :lol: Сроки сдачи, указанные в договоре, не могут отличаться в зависимости от периода его заключения? Особенно в ситуации, когда перенос сроков допускается застройщиком многократно!

  Loft написав:И осталось узнать - откуда вы черпает информацию для выводов по срокам сдачи? Готовы отвечать за свои слова поспорив здесь на бутылку виски и самоудаление с ветки?


От человека, ежедневно следящего за ТГ-чатом. Что касается спора - готов на паритетных условиях. Если вы тоже что-то поставите, а не просто языком. И если уж вы завели речь о цене слов - приведите для начала пруфы по своим из бредо-калькулятора
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 21:44

  Vlad442 написав:На Домике на последней странице темы Куплю-Продам (Эврика) вижу пару предложений однушек по 17,5. Потом переуступки закрыли.

возможно, я больше по Патриотике. Но думается и в Патриотике реальные сделки были ниже 25К. Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью. А на Эврике там действительно дома уровня котлована есть, безнадега толкает ниже 20К.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:05

для ценителей народовильной архитектуры
https://www.yakaboo.ua/balcony-chic.htm ... nt-1835478
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:40

  antonivs3 написав:для ценителей народовильной архитектуры
https://www.yakaboo.ua/balcony-chic.htm ... nt-1835478

балкон - это роскошь, застекленный балкон - это бедность. Застекленный балкон в огромной квартире - это жлобство :D
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью.
может есть смысл вложиться и потом по 50к продавать? :) Кличко ведь достроит.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:52

  Proofy написав:
  Ромасик написав:Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью.
может есть смысл вложиться и потом по 50к продавать? :) Кличко ведь достроит.

тут риск 50/50. Либо потеряете 25К, либо приобретете) Естесна, когда откроют переуступку.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:52

  Proofy написав:
  Ромасик написав:Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью.
может есть смысл вложиться и потом по 50к продавать? :) Кличко ведь достроит.

Осенью 2020 переуступки были уже закрыты.

По поводу того, что вложиться и взять тысяч по 20 в тот момент, когда переуступки растормозятся, но краны еще не закрутятся и людибудут бояться покупать. В это же время наверняка набралось количество людей, которым деньги нужны "на вчера" и которые будут сливать при первой же возможности.
Может в этой мутной воде можно будет что-либо поймать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:55

[quote="5155848:kingkongovets"]

шо скоро? вы проспали вспышку
в интергал сити верхние этажи (петхаусы) по - ТАДАМ!!! - 7500$ за метр
еще раз - по 7500$ за метр пентхауса в "носике" с видом на печерск
на мой вопрос "а не акуели ли вы, ребята?" ответили не поведя бровью - а шо, в тт по 8100, чем мы хуже? у нас конкурентов нет
нижние этажи от 3000$
парковые 2 на стадии ростверков под фундамент - от 1600$ и выше

обвалишкам с графиками - большой привет

зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши
и никаких скидок - привет персонально сидусу
отаке[/quote]
Кинг, да я ошиблась, не ипотека на аренду, а кредит на аренду, типа молодежный государство оплатит часть денег :)
То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:13

  stm написав:Кинг, да я ошиблась, не ипотека на аренду, а кредит на аренду, типа молодежный государство оплатит часть денег :)
То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне :)

8..10% річних будуть мати ті, хто вкладалися на дні в 2015..2016 в "повітря котловану", І наразі мають готові квартири з ремонтом і квартирантами, які регулярно платять оренду.
Для тих хто вкладається сьогодні, або думає вкластися найближчим часом, "казочка про білого бичка"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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