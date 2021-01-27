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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35
zРадио, насколько я помню Миракс (пока следил за ним), там постоянно морочили голову - то вместе, то быстрее. Башня вроде более менее готовая уже.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:35
Вы здоровы сегодня? Выдаете перл за перлом Сроки сдачи, указанные в договоре, не могут отличаться в зависимости от периода его заключения? Особенно в ситуации, когда перенос сроков допускается застройщиком многократно!
От человека, ежедневно следящего за ТГ-чатом. Что касается спора - готов на паритетных условиях. Если вы тоже что-то поставите, а не просто языком. И если уж вы завели речь о цене слов - приведите для начала пруфы по своим из бредо-калькулятора
Додано: Сер 27 січ, 2021 21:44
возможно, я больше по Патриотике. Но думается и в Патриотике реальные сделки были ниже 25К. Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью. А на Эврике там действительно дома уровня котлована есть, безнадега толкает ниже 20К.
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:05
для ценителей народовильной архитектуры
Скоро(R)
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:40
балкон - это роскошь, застекленный балкон - это бедность. Застекленный балкон в огромной квартире - это жлобство
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
может есть смысл вложиться и потом по 50к продавать? Кличко ведь достроит.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:52
тут риск 50/50. Либо потеряете 25К, либо приобретете) Естесна, когда откроют переуступку.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:52
Осенью 2020 переуступки были уже закрыты.
По поводу того, что вложиться и взять тысяч по 20 в тот момент, когда переуступки растормозятся, но краны еще не закрутятся и людибудут бояться покупать. В это же время наверняка набралось количество людей, которым деньги нужны "на вчера" и которые будут сливать при первой же возможности.
Может в этой мутной воде можно будет что-либо поймать.
Додано: Сер 27 січ, 2021 22:55
[quote="5155848:kingkongovets"]
шо скоро? вы проспали вспышку
в интергал сити верхние этажи (петхаусы) по - ТАДАМ!!! - 7500$ за метр
еще раз - по 7500$ за метр пентхауса в "носике" с видом на печерск
на мой вопрос "а не акуели ли вы, ребята?" ответили не поведя бровью - а шо, в тт по 8100, чем мы хуже? у нас конкурентов нет
нижние этажи от 3000$
парковые 2 на стадии ростверков под фундамент - от 1600$ и выше
обвалишкам с графиками - большой привет
зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши
и никаких скидок - привет персонально сидусу
отаке[/quote]
Кинг, да я ошиблась, не ипотека на аренду, а кредит на аренду, типа молодежный государство оплатит часть денег
То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне
Додано: Сер 27 січ, 2021 23:13
8..10% річних будуть мати ті, хто вкладалися на дні в 2015..2016 в "повітря котловану", І наразі мають готові квартири з ремонтом і квартирантами, які регулярно платять оренду.
Для тих хто вкладається сьогодні, або думає вкластися найближчим часом, "казочка про білого бичка"
https://fi202x.blogspot.com/
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