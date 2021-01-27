Додано: Сер 27 січ, 2021 22:55

[quote="5155848:kingkongovets"]шо скоро? вы проспали вспышкув интергал сити верхние этажи (петхаусы) по - ТАДАМ!!! - 7500$ за метреще раз - по 7500$ за метр пентхауса в "носике" с видом на печерскна мой вопрос "а не акуели ли вы, ребята?" ответили не поведя бровью - а шо, в тт по 8100, чем мы хуже? у нас конкурентов нетнижние этажи от 3000$парковые 2 на стадии ростверков под фундамент - от 1600$ и вышеобвалишкам с графиками - большой приветзы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гришии никаких скидок - привет персонально сидусуотаке[/quote]Кинг, да я ошиблась, не ипотека на аренду, а кредит на аренду, типа молодежный государство оплатит часть денегТо что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне