Додано: Сер 27 січ, 2021 23:26

Ромасик написав: wild.tomcat написав: скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому? скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому?

6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам. 6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.

я і не оспорюю, що не мені. рівно як і те, що не вамале це взагалі було, якщо я не помиляюся, кредити для юросіб. і до гадалки не ходити, що під такі ставки вони розійшлися по потрібних людях. зате піару то скільки.але якщо і припустити, що ця сума попала на ринок нерухомості, то це якби і небагато, як на всю україну.і знову питання - де взяти гроші для іпотеки, в масштабі для того, щоб щось реально змінилося (очевидно, що рахунок йде на сотні млрд гривень), якщо куди не глянь, а бабки скрізь потрібні? і їх скрізь немає. задекларувати ініціативу то можна, подарити один-два будинки умовному парцхаладзе, і потім бити себе кулаком в груди - ми "реалізовали". і що? якісь псевдорезультати піплу показувти треба, бо дехто вже майже півстроку просидів, вже пора і про наступний задумуватися, а результати то де?