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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6367636863696370

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 109
1. Зросли більш, як на 30%
26%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
4%
4
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
6%
6
9. Впали більш, як на 30%
28%
30
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:26

  Ромасик написав:
  wild.tomcat написав:скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому?

6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.


я і не оспорюю, що не мені. рівно як і те, що не вам :wink:
але це взагалі було, якщо я не помиляюся, кредити для юросіб. і до гадалки не ходити, що під такі ставки вони розійшлися по потрібних людях. зате піару то скільки.
але якщо і припустити, що ця сума попала на ринок нерухомості, то це якби і небагато, як на всю україну.
і знову питання - де взяти гроші для іпотеки, в масштабі для того, щоб щось реально змінилося (очевидно, що рахунок йде на сотні млрд гривень), якщо куди не глянь, а бабки скрізь потрібні? і їх скрізь немає. задекларувати ініціативу то можна, подарити один-два будинки умовному парцхаладзе, і потім бити себе кулаком в груди - ми "реалізовали". і що? якісь псевдорезультати піплу показувти треба, бо дехто вже майже півстроку просидів, вже пора і про наступний задумуватися, а результати то де?
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:49

  Долярчик написав:
  Ромасик написав:
  Долярчик написав:***
Ріел - стара контора і вони добудовують!
От тільки жирний мінус мають, це постійне затягування здачі :mrgreen:

Але, я вклався у них у смарт - бо на щось інше, просто грошей не вистачило :)

Але, все буде добре! ©
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А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 01:25

  stm написав:То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне :)

Так то 67 квартир, а не 267. Напоминает анекдот:
"- Я слышал, Вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл"
Ну и как бы это были не подпольные квартиры, а честно задекларированные, после обнародования декларации шумиха в прессе и пошла. А так да, 267 подпольных квартир)))
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 02:32

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:То, что метр в Юните стоит дороже метра в Кардинале - это вполне справедливо. Людям, готовым платить такую цену за квартиры в Киеве, надоело жить рядом с вильнолюдьми.

Ну да. Юнити-жильцы предпочитают жить в окружении промзоны

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-unit-hom ... 0%B5%D1%82

Серж, когда я переехал в Киев и впервые попал на Сермилю, у меня была одна мысль: хорошо, если тут не тупик и я проеду куда-то к цивилизации. Так и тут скоро будет.

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!

А что-ж не продолжить по адесски?
" Я знаю? Город будет?
Я знаю? Саду цвесть?
..."
:lol:
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  #<1 ... 6367636863696370
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