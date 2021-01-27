Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
wild.tomcat написав:скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому?
6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.
я і не оспорюю, що не мені. рівно як і те, що не вам але це взагалі було, якщо я не помиляюся, кредити для юросіб. і до гадалки не ходити, що під такі ставки вони розійшлися по потрібних людях. зате піару то скільки. але якщо і припустити, що ця сума попала на ринок нерухомості, то це якби і небагато, як на всю україну. і знову питання - де взяти гроші для іпотеки, в масштабі для того, щоб щось реально змінилося (очевидно, що рахунок йде на сотні млрд гривень), якщо куди не глянь, а бабки скрізь потрібні? і їх скрізь немає. задекларувати ініціативу то можна, подарити один-два будинки умовному парцхаладзе, і потім бити себе кулаком в груди - ми "реалізовали". і що? якісь псевдорезультати піплу показувти треба, бо дехто вже майже півстроку просидів, вже пора і про наступний задумуватися, а результати то де?
stm написав:То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне
Так то 67 квартир, а не 267. Напоминает анекдот: "- Я слышал, Вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл" Ну и как бы это были не подпольные квартиры, а честно задекларированные, после обнародования декларации шумиха в прессе и пошла. А так да, 267 подпольных квартир)))