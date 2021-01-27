Vlad442 написав:

Автор77 написав: 3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.



Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.



А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.



Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими. 3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.

Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.