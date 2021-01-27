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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6368636963706371>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:26

  Ромасик написав:
  wild.tomcat написав:скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому?

6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.


я і не оспорюю, що не мені. рівно як і те, що не вам :wink:
але це взагалі було, якщо я не помиляюся, кредити для юросіб. і до гадалки не ходити, що під такі ставки вони розійшлися по потрібних людях. зате піару то скільки.
але якщо і припустити, що ця сума попала на ринок нерухомості, то це якби і небагато, як на всю україну.
і знову питання - де взяти гроші для іпотеки, в масштабі для того, щоб щось реально змінилося (очевидно, що рахунок йде на сотні млрд гривень), якщо куди не глянь, а бабки скрізь потрібні? і їх скрізь немає. задекларувати ініціативу то можна, подарити один-два будинки умовному парцхаладзе, і потім бити себе кулаком в груди - ми "реалізовали". і що? якісь псевдорезультати піплу показувти треба, бо дехто вже майже півстроку просидів, вже пора і про наступний задумуватися, а результати то де?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:49

  Долярчик написав:
  Ромасик написав:
  Долярчик написав:***
Ріел - стара контора і вони добудовують!
От тільки жирний мінус мають, це постійне затягування здачі :mrgreen:

Але, я вклався у них у смарт - бо на щось інше, просто грошей не вистачило :)

Але, все буде добре! ©
Зображення


А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує? :wink:
Зображення
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 01:25

  stm написав:То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне :)

Так то 67 квартир, а не 267. Напоминает анекдот:
"- Я слышал, Вы выиграли миллион в лотерею! Это правда?
- Не совсем.
- Что значит не совсем?
- Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл"
Ну и как бы это были не подпольные квартиры, а честно задекларированные, после обнародования декларации шумиха в прессе и пошла. А так да, 267 подпольных квартир)))
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 02:32

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:То, что метр в Юните стоит дороже метра в Кардинале - это вполне справедливо. Людям, готовым платить такую цену за квартиры в Киеве, надоело жить рядом с вильнолюдьми.

Ну да. Юнити-жильцы предпочитают жить в окружении промзоны

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-unit-hom ... 0%B5%D1%82

Серж, когда я переехал в Киев и впервые попал на Сермилю, у меня была одна мысль: хорошо, если тут не тупик и я проеду куда-то к цивилизации. Так и тут скоро будет.

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!

А что-ж не продолжить по адесски?
" Я знаю? Город будет?
Я знаю? Саду цвесть?
..."
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 02:39

  Vlad442 написав:
  Автор77 написав:3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.

Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.

А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.

Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.

Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.


Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:03

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  Автор77 написав:3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.

Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.

А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.

Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.

Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.


Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.


Дивно, в такому ж місці, через бульвар, за таке бабло можна було купити якісну багатоповерху від Хрущова. Всю багатоповерхівку. Дивні речі відбуваються.
А в Конотопі - мабудь всі хрущовки....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Смішний Ти.
Нафантазувати що капец:-) як і твій друг зРадіо. Два поля ягоди. Один фантазує щодо статистики, інший щодо облізлих хрущиків.
Просто читай і думай, не включай фантазію.

Ніхто не писав що дорогожичі круче ділової.
А от квартира в тетрісі таки краще чим квартира в сталінці:-)
Щодо нове однозначно краще, це хто писав?
Ніхто. Не фантазуй.


ишь как подгорело - тыкать он мне начал)
а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласия
ты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснить
а я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошло
это не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточками
и шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?
а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?
"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?
для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие


Блін. Біс зплутав. Виключно Ви. Просто подумалося зо вже як рідні:-)
Та й Сорі за порівняння зі зРадіо. Це взагалі перешло межі і Вам накипіло...

По решті Я не пойняв. Я ніколи не казав що локація омно, Я завжди стверджував і продовжую що до локації ще є й будівля. І це очевидно для мене.
Особисто для мене.

« для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие»

:-) дивне твердження. Я ж десь живу. І це не Конотоп. І будинок один з найкращих в Україні. (Наперед пишу - це не хрущ на Липках і не царський будинок, як Ви могли подумати). До того ж ми різні. І Я вважаю що це нормально.

Моя позиція проста і Я рекомендую всім її притримуватися. Нерухомість це дуже дороге придбання, і коли її здійснюєш необхідно тримати в умі, що її, за необхідності, необхідно буде продати з мінімальними втратами, а краще заробити.
От і все.

Не потрібно робити ремонт по ціні квартири, а потім розказувати що не можна продати - це попадос.
Не потрібно купляти хруща по ціні сусідньої новобудови - це попадос
Не потрібно купляти юніт по ціні тетрісу - це попадос
Не потрібно купляти сталінку(навіть з лакшері ремонтом) на діловій по ціні тетрісу без ремонту - це попадос.


Зи. Щодо локацї. Пам’ятаю що хтось писав що либідська -палац Украіна то шлак:-)

А хтось писав що норм буде локація:-)
І ??? Будинки перетворили локацію:-)
цьом:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Не лізь в лендлордство, ато вб'є!" :shock: :mrgreen:
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:09

За крок до перевороту думок ©

  ST_11 написав:
  Долярчик написав:
5154[quote="5154974:Долярчик написав:***
Ріел - стара контора і вони добудовують!
От тільки жирний мінус мають, це постійне затягування здачі :mrgree

Але, я вклався у них у смарт - бо на щось інше, просто грошей не вистачило :)

Але, все буде добре! ©
Зображення


А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує? :wink:
Зображення[/quote]
Якщо по-чесному, то от моя реальна думка, що-до моєї інвестиції(яку я вже писав на своїй гілці)
  Долярчик написав:А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)
Тож поїхали!

Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )
2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)
3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)
4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )
5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)
Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!

Тепер про "плюси":
1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)
2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)
3. Поблизу АТБ, школи/садочки...
4. Ліс за 500м
5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!

Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"! ;)

Тож, читаємо мій підпис і...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Давайте что-то хоть чуть-чуть по-веселее найдем. Что там с Л-Кварталом? Может в нем подешевело?

в Л-Квартала я был осенью 2018, потому что смотрел рядом, ЖК Женева. Ничего сверх того, что было на картинке, не увидел. МОПы аккуратные, фасад кроасив. Локация не подходит категорически: с окнами во двор или на промку или на улицы. Ну и одна из комнат в трёшке была 12 метров. У некоторых форумчан это размер гардеробной
Serg-ik
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