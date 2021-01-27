Додано: Чет 28 січ, 2021 08:42

kingkongovets написав: Первый написав: Смішний Ти.

Нафантазувати що капец:-) як і твій друг зРадіо. Два поля ягоди. Один фантазує щодо статистики, інший щодо облізлих хрущиків.

Просто читай і думай, не включай фантазію.



Ніхто не писав що дорогожичі круче ділової.

А от квартира в тетрісі таки краще чим квартира в сталінці:-)

Щодо нове однозначно краще, це хто писав?

Ніхто. Не фантазуй.

Смішний Ти.Нафантазувати що капец:-) як і твій друг зРадіо. Два поля ягоди. Один фантазує щодо статистики, інший щодо облізлих хрущиків.Просто читай і думай, не включай фантазію.Ніхто не писав що дорогожичі круче ділової.А от квартира в тетрісі таки краще чим квартира в сталінці:-)Щодо нове однозначно краще, це хто писав?Ніхто. Не фантазуй.



ишь как подгорело - тыкать он мне начал)

а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласия

ты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснить

а я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошло

это не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточками

и шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?

а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?

"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?

для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие ишь как подгорело - тыкать он мне начал)а я всегда к тебе с уважением старался относиться, несмотря на наши разногласияты так и не смог понять о чем мы с тобой спорили и что я тебе пытался все это время объяснитьа я все удивлялся, почему прописную базовую истину, на которой стоит весь риал эстейт, о том шо ключевым фактором ценности недвиги является локация, я должен объяснять вменяемому человеку, я ж не мог себе даже представить, шо ты реально невменяемый и до тебя так ничего и не дошлоэто не я о хрущах фантазирую, это ты заипал их фоточкамии шо новое всегда лучше старого писал именно ты и для подтверждения постоянно с победным видом тыкал цены условного цп по сравнению с рядом стоящими трехэтажными хибарами и их фото - я так и не смог у тебя добиться шо же именно ты хотел этим сказать?а теперь, когда абсурдность твоей теории видна на примере сравнения цен воздуха юнита и готовой хаты тетриса, ты включил заднюю и начал исполнять шо кто то там фантазирует и ты этого не говорил?"рынок все расставляет по своим местам", "цена решает" - это не твои слова? это я фантазирую?для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие

Блін. Біс зплутав. Виключно Ви. Просто подумалося зо вже як рідні:-)Та й Сорі за порівняння зі зРадіо. Це взагалі перешло межі і Вам накипіло...По решті Я не пойняв. Я ніколи не казав що локація омно, Я завжди стверджував і продовжую що до локації ще є й будівля. І це очевидно для мене.Особисто для мене.« для тебя недвига имеет лишь две функции - купил/продал, ни об аренде, ни о комфорте проживания в ней ты никогда не думал, тебя интересовала и интересует лишь маржа с перепродажи и в этом наше с тобой кардинальное различие»дивне твердження. Я ж десь живу. І це не Конотоп. І будинок один з найкращих в Україні. (Наперед пишу - це не хрущ на Липках і не царський будинок, як Ви могли подумати). До того ж ми різні. І Я вважаю що це нормально.Моя позиція проста і Я рекомендую всім її притримуватися. Нерухомість це дуже дороге придбання, і коли її здійснюєш необхідно тримати в умі, що її, за необхідності, необхідно буде продати з мінімальними втратами, а краще заробити.От і все.Не потрібно робити ремонт по ціні квартири, а потім розказувати що не можна продати - це попадос.Не потрібно купляти хруща по ціні сусідньої новобудови - це попадосНе потрібно купляти юніт по ціні тетрісу - це попадосНе потрібно купляти сталінку(навіть з лакшері ремонтом) на діловій по ціні тетрісу без ремонту - це попадос.Зи. Щодо локацї. Пам’ятаю що хтось писав що либідська -палац Украіна то шлак:-)А хтось писав що норм буде локація:-)І ??? Будинки перетворили локацію:-)цьом:-)