Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:То что люди покупают и 40лямов несут - верю, после мера Ирпеня с 267 квартирами, никаких сомнений глядя на % депо в евро/баксах. Но каждый из них расчитывает на отдачу от 8 до 10% годовых в валюте. И вот тут мне интересно вдвойне
Так то 67 квартир, а не 267. Напоминает анекдот: "- Я слышал, Вы выиграли миллион в лотерею! Это правда? - Не совсем. - Что значит не совсем? - Ну во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И в третьих, не выиграл, а проиграл" Ну и как бы это были не подпольные квартиры, а честно задекларированные, после обнародования декларации шумиха в прессе и пошла. А так да, 267 подпольных квартир)))
__WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.
__WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.