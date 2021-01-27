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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63696370637163726373>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:55

  __WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 30.01.2021 року.
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... hcQAvD_BwE

Издеваются. Хотят нам график поломать. Когда они сообщат об очередном плановом снижении цен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:56

Посмотрел ценники. Урловский 2 реализуют по 28 кгрн метр в двухкомнатных квартирах. Милос по 22 кгрн однухи на средних этажах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:58

  airmax78 написав:
  __WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 30.01.2021 року.
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... hcQAvD_BwE

Издеваются. Хотят нам график поломать. Когда они сообщат об очередном плановом снижении цен?

У всех застройщиков есть четкое указание с сентября 21 года только коррекция.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши

и никаких финмониторингов )))
Отмывают бабосы
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:09

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши

и никаких финмониторингов )))
Отмывают бабосы

Зато вложили назад в Украину. Заметьте, они не вывели их на Кипр, не купили кавалирки в Польше, они даже не посмотрели в сторону солнечной Анталии. Патриоты
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:10

airmax78
они наверное не в курсе этой ветки и о графиках zРадио не догадываются
__WD__
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кгс строит 101 дом, в прошлом году сдал 3 дома, это живой и адекватный застройщик?
Хорошие и ритмичные у него стройки?
Или некоторые дома придётся лет 20 ждать с такой скоростью стройки и ввода в эксплуатацию?)
Так что пусть поднимает свои деревативы выше цен готовой вторички с ремонтом, быстрее перейдёт из состояния виртуальный в реальный банкрот.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:23

  hume написав:
  airmax78 написав:
  __WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.

Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 30.01.2021 року.
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... hcQAvD_BwE

Издеваются. Хотят нам график поломать. Когда они сообщат об очередном плановом снижении цен?

У всех застройщиков есть четкое указание с сентября 21 года только коррекция.

А мы подождем. У нас этого времени - вагон. Всего-то ждать осталось: 8-20 месяцев. Пустяк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:25

  __WD__ написав:airmax78
они наверное не в курсе этой ветки и о графиках zРадио не догадываются

А покупка воздуха должна где-то отображаться? Как влияет на КРЖН стоимость воздуха?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 10:34

hume коррекция - это снижение цен на новострои? или у.е. будет по 50?
brefnokia
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