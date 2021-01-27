Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
__WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.
__WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.
Кгс строит 101 дом, в прошлом году сдал 3 дома, это живой и адекватный застройщик? Хорошие и ритмичные у него стройки? Или некоторые дома придётся лет 20 ждать с такой скоростью стройки и ввода в эксплуатацию?) Так что пусть поднимает свои деревативы выше цен готовой вторички с ремонтом, быстрее перейдёт из состояния виртуальный в реальный банкрот.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
__WD__ написав::mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.