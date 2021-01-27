Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 січ, 2021 10:36
wild.tomcat написав: Ромасик написав: wild.tomcat написав:
скільки тих "5-7-9" видали і головне - кому?
6300 на суму 15 млрд грн. Комусь, але не вам.
але це взагалі було, якщо я не помиляюся, кредити для юросіб. і до гадалки не ходити, що під такі ставки вони розійшлися по потрібних людях. зате піару то скільки.
середньостатистичений юрік з білою бугхалтерією, який і до того потрапляв під критерії видачі кредиту.
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:46
ST_11 написав: Долярчик написав: Ромасик написав:
***
Ріел - стара контора і вони добудовують!
От тільки жирний мінус мають, це постійне затягування здачі
Але, я вклався у них у смарт - бо на щось інше, просто грошей не вистачило
Але, все буде добре! ©
А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує?
я тут щось упустив... Аркада теж була старою конторою і завжди добудовувала
а на рахунок залізниці - комфортний кт вона теж не засмучує
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 10:50
airmax78 написав: __WD__ написав:
:mrgreen: «Київміськбуд» інформує, що з 1 лютого 2021 року відбудеться планове підвищення вартості квадратного метра у житлових комплексах Компанії. Зростання ціни торкнеться абсолютно усіх об’єктів.
Покупці, які придбали нерухомість на умовах розстрочки, мають змогу внести кошти за несплачені квадратні метри за поточною вартістю до 30.01.2021 року.
https://kmb.ua/ua/news/kievgorstroj-ano ... hcQAvD_BwE
Издеваются. Хотят нам график поломать. Когда они сообщат об очередном плановом снижении цен?
Нет. Они подымают, чтобы потом сделать скидки
В итоге не дорожай, а дешевей
reus
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:02
КГС? Да с их аппетитами и скоростью стройки это очередной Укрбуд, только Укрбуд чуть быстрее строил....правда ему упасть не даст город, но строить будет крайне медленно
Sidus
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:05
Vlad442 написав: Proofy написав: Ромасик написав:
Помнится видел где-то форумчанина самонадеянного, купившего по переуступке за 22-24К, прошлой осенью.
может есть смысл вложиться и потом по 50к продавать?
Кличко ведь достроит.
Осенью 2020 переуступки были уже закрыты.
По поводу того, что вложиться и взять тысяч по 20 в тот момент, когда переуступки растормозятся, но краны еще не закрутятся и людибудут бояться покупать. В это же время наверняка набралось количество людей, которым деньги нужны "на вчера" и которые будут сливать при первой же возможности.
Может в этой мутной воде можно будет что-либо поймать.
прошлой осенью имелось в виду 2019. Тогда стало ясно, что быстрых денег не будет, и кто мог бежал.
Если взять УБ, то цены переуступки уже выше ценника КГС. Так что времени заскочить в аркаду будет немного. Ровно на месяц меньше того, как вы поймете, то там есть перспективы
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:08
Ромасик написав:
Если взять УБ, то цены переуступки уже выше ценника КГС.
Ага. Особенно если сравнить с Кирилловским гаем со сроком сдачи 4 кв 2023 г.
Serg-ik
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:11
Ромасик написав:
..
Если взять УБ, то цены переуступки уже выше ценника КГС. ..
Самое главное - неспеша, но строят. Динамика есть по всем объектам, ну и цена растет вместе со степенью готовности. В этом году введут несколько УБ объектов в эксплуатацию
sequence
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:14
Serg-ik
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:20
hume написав:
Зато вложили назад в Украину. Заметьте, они не вывели их на Кипр, не купили кавалирки в Польше, они даже не посмотрели в сторону солнечной Анталии. Патриоты
Вариантов кто мог сделать совсем немного, точнее - ограничено мало. От наших прокуроров-сбушников до диаспоры керритрейдеров
Grand Touring
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:25
Grand Touring написав: hume написав:
Зато вложили назад в Украину. Заметьте, они не вывели их на Кипр, не купили кавалирки в Польше, они даже не посмотрели в сторону солнечной Анталии. Патриоты
Вариантов кто мог сделать совсем немного, точнее - ограничено мало. От наших прокуроров-сбушников до диаспоры керритрейдеров
Всё может быть гораздо проще: сам застройщик заводит свой нал, чтоб было чем с подрядчиками рассчитываться
Serg-ik
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