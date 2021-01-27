Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 січ, 2021 11:28
Serg-ik написав:
Всё может быть гораздо проще: сам застройщик заводит свой нал, чтоб было чем с подрядчиками рассчитываться
зачем так усложнять?
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:36
Sidus написав:
КГС? Да с их аппетитами и скоростью стройки это очередной Укрбуд, только Укрбуд чуть быстрее строил....правда ему упасть не даст город, но строить будет крайне медленно
Два зомби у города уже есть
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Додано: Чет 28 січ, 2021 11:38
brefnokia написав: hume
коррекция - это снижение цен на новострои? или у.е. будет по 50?
Мопэд не мой. Все вопросы к Zradio.
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