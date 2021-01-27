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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6370637163726373

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:28

  Serg-ik написав:Всё может быть гораздо проще: сам застройщик заводит свой нал, чтоб было чем с подрядчиками рассчитываться
зачем так усложнять?
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:36

  Sidus написав:КГС? Да с их аппетитами и скоростью стройки это очередной Укрбуд, только Укрбуд чуть быстрее строил....правда ему упасть не даст город, но строить будет крайне медленно


Два зомби у города уже есть :mrgreen:
http://investbud.kiev.ua/
https://www.sgf.kiev.ua/objects
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:38

  brefnokia написав:hume коррекция - это снижение цен на новострои? или у.е. будет по 50?

Мопэд не мой. Все вопросы к Zradio.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новинка от луДших :mrgreen: :mrgreen:

"Старт продажу Апарт-комплексу «пров. Електриків»"

https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... elektrikov
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
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