еще пару инсайдов:

1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить

2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"

