RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6371637263736374>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:28

  Serg-ik написав:Всё может быть гораздо проще: сам застройщик заводит свой нал, чтоб было чем с подрядчиками рассчитываться
зачем так усложнять?
Grand Touring
 
Повідомлень: 565
З нами з: 23.03.20
Подякував: 157 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:36

  Sidus написав:КГС? Да с их аппетитами и скоростью стройки это очередной Укрбуд, только Укрбуд чуть быстрее строил....правда ему упасть не даст город, но строить будет крайне медленно


Два зомби у города уже есть :mrgreen:
http://investbud.kiev.ua/
https://www.sgf.kiev.ua/objects
UA
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 19.07.08
Подякував: 798 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:38

  brefnokia написав:hume коррекция - это снижение цен на новострои? или у.е. будет по 50?

Мопэд не мой. Все вопросы к Zradio.
hume
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 27.12.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новинка от луДших :mrgreen: :mrgreen:

"Старт продажу Апарт-комплексу «пров. Електриків»"

https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... elektrikov
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 06.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:51

Цінник шикардос!

Інформуємо вас, що у продажу з’явився новий апарт-комплекс за адресою: пров. Електриків, 11 у Подільському районі Києва.

Апарт-комплекс складається з 10-поверхової будівлі. Майбутнім власникам запропоновані різноманітні функціональні планування апартаментів. Власна інфраструктура включає в себе розташовані на першому поверху магазини, кафе, відділення банку та інше.

Новий Апарт-комплекс від Київміськбуду спроектований за індивідуальним проектом та поєднує в собі злиття заміського та міського стилів життя. Саме тому комплекс оцінять яскраві, творчі особистості, що йдуть в ногу з життям міста та його тенденціями.

Ціна: від 19 374 грн/м²*
change_pm
 
Повідомлень: 2949
З нами з: 03.02.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:52

Та все буде добре! © ;)

  Ромасик написав:
515604[quote="5155020:Долярчик написав:
  Ромасик написав:***
Ріел - стара контора і вони добудовують!
От тільки жирний мінус мають, це постійне затягування здачі :mrgreen:

Але, я вклався у них у смарт - бо на щось інше, просто грошей не вистачило :)

Але, все буде добре! ©
Зображення


А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує? :wink:
Зображення

я тут щось упустив... Аркада теж була старою конторою і завжди добудовувала
а на рахунок залізниці - комфортний кт вона теж не засмучує :mrgreen[/quote]
  Долярчик написав:А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)
Тож поїхали!

Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )
2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)
3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)
4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )
5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)
Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!

Тепер про "плюси":
1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)
2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)
3. Поблизу АТБ, школи/садочки...
4. Ліс за 500м
5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!

Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"! ;)

Тож, читаємо мій підпис і...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9498
З нами з: 19.10.15
Подякував: 568 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:57

еще пару инсайдов:
1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить
2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8381
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:06

  kingkongovets написав:еще пару инсайдов:
1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить
2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"

Ну как инсайд, while lines есть на сайте udp же https://udp.ua/projects/white-lines/
fasser
 
Повідомлень: 282
З нами з: 13.03.10
Подякував: 569 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:14

  fasser написав:
  kingkongovets написав:еще пару инсайдов:
1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить
2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"

Ну как инсайд, while lines есть на сайте udp же https://udp.ua/projects/white-lines/


фраза "непонятно кто строит" - не моя
в общем мне уже понятно, но если для кого то второй раз открыл америку - прошу понять и простить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8381
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1057 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:57

  Serg-ik написав:об адкекватности продавцов вторички
https://www.olx.ua/obyavlenie/4-komn-98 ... 38dfd58598

Они когда-то за эти деньги купили эту квартиру. Хотят выйти в 0. Локейшн замечательный. Кстати, редкий для советской вторички случай, когда ремонт в подъезде в разы лучше, чем ремонт в квартире. Значит приличные соседи. Большой плюс.
airmax78
 
Повідомлень: 37538
З нами з: 25.10.12
Подякував: 907 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6371637263736374>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1973, 1974, 1975
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19742 3360962
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 08:51
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
136 236111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 10:26
finyr2021
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20859
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.