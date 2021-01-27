Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Інформуємо вас, що у продажу з’явився новий апарт-комплекс за адресою: пров. Електриків, 11 у Подільському районі Києва.
Апарт-комплекс складається з 10-поверхової будівлі. Майбутнім власникам запропоновані різноманітні функціональні планування апартаментів. Власна інфраструктура включає в себе розташовані на першому поверху магазини, кафе, відділення банку та інше.
Новий Апарт-комплекс від Київміськбуду спроектований за індивідуальним проектом та поєднує в собі злиття заміського та міського стилів життя. Саме тому комплекс оцінять яскраві, творчі особистості, що йдуть в ногу з життям міста та його тенденціями.
А +-150 метрів до залізниці де інтенсивний рух не насторожує?
я тут щось упустив... Аркада теж була старою конторою і завжди добудовувала а на рахунок залізниці - комфортний кт вона теж не засмучує :mrgreen[/quote]
Долярчик написав:А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю) Тож поїхали!
Почну з "мінусів": 1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! ) 2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага) 3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду) 4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! ) 5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...) Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!
Тепер про "плюси": 1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника) 2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту) 3. Поблизу АТБ, школи/садочки... 4. Ліс за 500м 5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!
Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"!
еще пару инсайдов: 1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить 2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:еще пару инсайдов: 1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить 2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
kingkongovets написав:еще пару инсайдов: 1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить 2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
Они когда-то за эти деньги купили эту квартиру. Хотят выйти в 0. Локейшн замечательный. Кстати, редкий для советской вторички случай, когда ремонт в подъезде в разы лучше, чем ремонт в квартире. Значит приличные соседи. Большой плюс.