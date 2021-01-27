Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Посмотрел ценники. Урловский 2 реализуют по 28 кгрн метр в двухкомнатных квартирах. Милос по 22 кгрн однухи на средних этажах.
Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.
9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...
kingkongovets написав:еще пару инсайдов: 1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить 2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
фраза "непонятно кто строит" - не моя в общем мне уже понятно, но если для кого то второй раз открыл америку - прошу понять и простить
Прощения просим. Мы люди простые: посмотрели на Лун и копать не стали. Хотя если все-таки это те же, кто Смарт-Плазы строили, то я бы не сказал, что там с финансированием все железобетонно. Но, согласен, %%80 уверенности в том, что все у них получится есть.