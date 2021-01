Додано: Чет 28 січ, 2021 13:50

а шо, тема с шокирующими счетами за отопление в "лучшем доме 2011го года на минской" так же тихо умерла, как и громко анонсированный звонок другу, работающему в луне?

кстати не мешало бы спросить у ведущих демографов сколько людей будет жить в киеве к 2050му году

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.