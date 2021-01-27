Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Посмотрел ценники. Урловский 2 реализуют по 28 кгрн метр в двухкомнатных квартирах. Милос по 22 кгрн однухи на средних этажах.
Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.
9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...
kingkongovets написав:еще пару инсайдов: 1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить 2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"
фраза "непонятно кто строит" - не моя в общем мне уже понятно, но если для кого то второй раз открыл америку - прошу понять и простить
Прощения просим. Мы люди простые: посмотрели на Лун и копать не стали. Хотя если все-таки это те же, кто Смарт-Плазы строили, то я бы не сказал, что там с финансированием все железобетонно. Но, согласен, %%80 уверенности в том, что все у них получится есть.
Из интервью с директором Института демографии: - к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек; - трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так); - уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству; - рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.
Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии: - к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек; - трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так); - уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству; - рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.
Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.
– Минулий рік не показав суттєвого зниження внутрішньої мобільності. Повернення мігрантів також не спостерігалося – ніяких двох мільйонів, про які говорили в Уряді не було і близько. Повернулося приблизно 500 000.
– Звідки тоді взялася цифра у два мільйони?
– Звідки українська влада бере статистику, – мені не відомо.
– Звідки ваші дані про 500 000?
– Я зв’язалася з асоціацією мігрантів, ми порівняли їхні дані та наші оцінки й дійшли висновку, що йдеться про 400 000-500 000 осіб. В основному вони повернулися з ближніх країн – Польща, Чехія і т.п.
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Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
а шо, тема с шокирующими счетами за отопление в "лучшем доме 2011го года на минской" так же тихо умерла, как и громко анонсированный звонок другу, работающему в луне? кстати не мешало бы спросить у ведущих демографов сколько людей будет жить в киеве к 2050му году
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.
Да-да, Максим, и интервью неспроста именно вчера начепатали - в аккурат под пик зимнего обостроения загонял Все именно так и было. Смешной ты - на пару комментариев выше есть ссылка с пруфом цены 690 долларов за м2 у КГС. Год назад было дешевле? Отвечай, не спрыгивай!
airmax78 написав:Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.
Да-да, Максим, и интервью неспроста именно вчера начепатали - в аккурат под пик зимнего обостроения загонял Все именно так и было. Смешной ты - на пару комментариев выше есть ссылка с пруфом цены 690 долларов за м2 у КГС. Год назад было дешевле? Отвечай, не спрыгивай!
КГС, обычно, последний из крупных, кто начинает шевелиться с ценниками. В 2018м у них Рыбальский все еще 1куе за метр стоил в построенном, когда у Саги от 1200 было с поставкой через 3 года. Но если даже они объявили о повышении, значит рынок таки двинулся вверх.