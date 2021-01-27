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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6372637363746375>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:02

  hume написав:Посмотрел ценники. Урловский 2 реализуют по 28 кгрн метр в двухкомнатных квартирах. Милос по 22 кгрн однухи на средних этажах.


Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.

9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86129-room

Урловский 2 уже не стал тратить время и проверять - уверен, вы и там сманипулировали, учитывая тот факт, что 2 недели назад мой товарищ купил в Урловском 1 двушку 65 кв за 60К
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:03

  kingkongovets написав:
  fasser написав:
  kingkongovets написав:еще пару инсайдов:
1) по лыбедской "движ начнется летом"(с) - весьма информированный источник из кана так и не пожелал расколоться по поводу концепции, цен и сроков - вот все шо удалось выяснить
2) один из трех бенефициаров вайт лайнс - хмельницкий, знаю и двух других, но их фамилии вам ничего не скажут - это к вопросу о "неизвестно кто строит"

Ну как инсайд, while lines есть на сайте udp же https://udp.ua/projects/white-lines/


фраза "непонятно кто строит" - не моя
в общем мне уже понятно, но если для кого то второй раз открыл америку - прошу понять и простить

Прощения просим. Мы люди простые: посмотрели на Лун и копать не стали. Хотя если все-таки это те же, кто Смарт-Плазы строили, то я бы не сказал, что там с финансированием все железобетонно. Но, согласен, %%80 уверенности в том, что все у них получится есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:34

Квартира в будинку "Роліт" на Б.Хмельницького, 68 - чи можна брати для себе? А під оренду???

https://uarealtygroup.com/ru/details/73 ... %B9nickogo

https://perfectteam.ua/apartments/kvart ... go-68-.php


Історична будівля, центр центру!
Які люди там жили!
Письменницька еліта УРСР!!!

Перекриття там дерев,яні чи залізобетонні?
Публіка - достойна?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%96%D1%82

П.С. Вільнолюди в історичний будинок поставили вікна білого і темно-коричневого кольорів. :cry:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:41

Из интервью с директором Института демографии:
- к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек;
- трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так);
- уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству;
- рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.

Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? :mrgreen:

Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:45

  zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии:
- к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек;
- трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так);
- уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству;
- рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.

Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? :mrgreen:

Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo

Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Круть:
– Минулий рік не показав суттєвого зниження внутрішньої мобільності. Повернення мігрантів також не спостерігалося – ніяких двох мільйонів, про які говорили в Уряді не було і близько. Повернулося приблизно 500 000.

– Звідки тоді взялася цифра у два мільйони?

– Звідки українська влада бере статистику, – мені не відомо.

– Звідки ваші дані про 500 000?

– Я зв’язалася з асоціацією мігрантів, ми порівняли їхні дані та наші оцінки й дійшли висновку, що йдеться про 400 000-500 000 осіб. В основному вони повернулися з ближніх країн – Польща, Чехія і т.п.

Дальше читать?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 січ, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:50

а шо, тема с шокирующими счетами за отопление в "лучшем доме 2011го года на минской" так же тихо умерла, как и громко анонсированный звонок другу, работающему в луне?
кстати не мешало бы спросить у ведущих демографов сколько людей будет жить в киеве к 2050му году
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:58

  airmax78 написав:Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.


Да-да, Максим, и интервью неспроста именно вчера начепатали - в аккурат под пик зимнего обостроения загонял :mrgreen: Все именно так и было. Смешной ты - на пару комментариев выше есть ссылка с пруфом цены 690 долларов за м2 у КГС. Год назад было дешевле? Отвечай, не спрыгивай!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:11

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.


Да-да, Максим, и интервью неспроста именно вчера начепатали - в аккурат под пик зимнего обостроения загонял :mrgreen: Все именно так и было. Смешной ты - на пару комментариев выше есть ссылка с пруфом цены 690 долларов за м2 у КГС. Год назад было дешевле? Отвечай, не спрыгивай!

КГС, обычно, последний из крупных, кто начинает шевелиться с ценниками. В 2018м у них Рыбальский все еще 1куе за метр стоил в построенном, когда у Саги от 1200 было с поставкой через 3 года. Но если даже они объявили о повышении, значит рынок таки двинулся вверх.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:16

Пфф, а был обвал цен на недвижимость в Украине? Мне кажется, что даже если конец света наступит и жилье никому уже не нужно будет, то цены не упадут
Кристина89
 
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