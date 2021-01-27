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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6372637363746375

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28

  Кристина89 написав:Пфф, а был обвал цен на недвижимость в Украине? Мне кажется, что даже если конец света наступит и жилье никому уже не нужно будет, то цены не упадут

Ну если 89 год - это год рождения, то и 2008 и 2013 должны бы помнить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:28

dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:50

  Автор77 написав:dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...

"молодим сім"ям чиновників" поможем знову всією толокою,
навряд чи Долярчики тим скористуються.
Ще трохи монополії погодуємо.
Це перемога!

Що і можна було очікувати: ніякої "масової іпотеки", тільки бюджетна сіська для своїх підсвинків та кравасісь
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:56

  Автор77 написав:dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...

Какие-то несознательные люди. Все им не так. Как депозиты в гривнах под 2% годовых на 20 лет разместить - так желающих нет, а как доступную ипотеку в гривне получить - так хоть отбавляй.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:58

  flyman написав:
  Автор77 написав:dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...

"молодим сім"ям чиновників" поможем знову всією толокою,
навряд чи Долярчики тим скористуються.
Ще трохи монополії погодуємо.
Це перемога!

Що і можна було очікувати: ніякої "масової іпотеки", тільки бюджетна сіська для своїх підсвинків та кравасісь

Пожалуй пойду потолкаюсь с кровосисями, займу место в очереди за ипотекой.
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