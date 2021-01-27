Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии: - к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек; - трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так); - уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству; - рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.
Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
к 2050 30 млн? Оптимисты, однако. А сейчас все еще 42?
zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии: - к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек; - трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так); - уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству; - рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.
Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.
Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.
И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.
Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы. Аплодирую стоя.
Сразу отсекают 95% населения страны. Только столица, только Вавриш. 95 квартал.
kingkongovets написав:зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши
и никаких финмониторингов ))) Отмывают бабосы
откат за "тендер" по аэродрому - не?
Так от запланированного финансирования Родиной там экономия ж вышла больше 2млрд.грн. Это получается у Криклия заложили сразу распилить на этом под 100млн.уе что ли изначально? Или половину точнее? И откуда финансирование при нашем бюджете из ОВГЗ состоящем?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 28 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии: - к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек; - трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так); - уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству; - рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.
Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo
к 2050 30 млн? Оптимисты, однако. А сейчас все еще 42?
– Минулий рік не показав суттєвого зниження внутрішньої мобільності. Повернення мігрантів також не спостерігалося – ніяких двох мільйонів, про які говорили в Уряді не було і близько. Повернулося приблизно 500 000.
– Звідки тоді взялася цифра у два мільйони?
– Звідки українська влада бере статистику, – мені не відомо.
– Звідки ваші дані про 500 000?
– Я зв’язалася з асоціацією мігрантів, ми порівняли їхні дані та наші оцінки й дійшли висновку, що йдеться про 400 000-500 000 осіб. В основному вони повернулися з ближніх країн – Польща, Чехія і т.п.
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Данные по выданным ВНЖ и разрешениям на работу Польша и Чехия не скрывает. Кроме этих стран есть десятки, куда едут гр-не Украины на работу или с концами.
.....Новые возможности для масштабной коррупции. Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов до 7% годовых компенсации по ставкам уполномоченным банкам будут проводить за счет бюджета то есть за счет налогоплательщиков назначать "уполномоченные" банки и распилом займется недавно созданный Фонд развития предпринимательства во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка" в этом году "фонду" для компенсаций и распила выделят около 2 млрд грн.