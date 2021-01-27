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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6375637663776378>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:41

  rjkz написав:
  zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии:
- к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек;
- трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так);
- уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству;
- рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.

Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? :mrgreen:

Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo


к 2050 30 млн?
Оптимисты, однако.
А сейчас все еще 42? :mrgreen:

Е.Лібанова стверджує, що 38 млн.
https://censor.net/ua/news/3244374/v_uk ... _instytutu
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии:
- к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек;
- трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так);
- уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству;
- рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.

Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? :mrgreen:

Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo

Графики перестают быть убедительными - переводим разговор на беспроигрышную тему: демография и эмиграция.


Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:42

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы.
Аплодирую стоя.

Сразу отсекают 95% населения страны. Только столица, только Вавриш. 95 квартал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:45

  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:
  Клаус написав:почему такое странное условие - про дома не старше 2015 ?
официально, с целью поддержки нового строительства и стимуляции экономики.

Дом сданный в 2016 году как к строительству в 2021 году относится? 95-квартал. Я представляю, каково людям в условно Крыжополе - домов новее 1991 годов нет :mrgreen: снова 95-квартал.

Всі в Київ )))

зі. Консультант ОфісуПрезидента - Трибека)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:48

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы: 8 квартир купили пацаны из днепра за нал - на 40 лямов гриши

и никаких финмониторингов )))
Отмывают бабосы


откат за "тендер" по аэродрому - не?

Так от запланированного финансирования Родиной там экономия ж вышла больше 2млрд.грн. Это получается у Криклия заложили сразу распилить на этом под 100млн.уе что ли изначально? Или половину точнее? И откуда финансирование при нашем бюджете из ОВГЗ состоящем?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 28 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:48

  Frant написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:Из интервью с директором Института демографии:
- к 2050-му году в стране останется 29-30 млн человек;
- трудовая эмиграция из Украины - это социальный лифт (рука-лицо, но это так);
- уровень бедности составляет 51%, бедность передается по наследству;
- рождение 2-го ребенка создает серьезный риск нищеты.

Настоятельно рекомендую "бетонирующимся" с инвестиционной целью учитывать эти вводные. Или снова не тех экспертов опрашивают? :mrgreen:

Интервью с демографом | Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость
https://biz.liga.net/pervye-litsa/all/i ... eravenstvo


к 2050 30 млн?
Оптимисты, однако.
А сейчас все еще 42? :mrgreen:

Е.Лібанова стверджує, що 38 млн.
https://censor.net/ua/news/3244374/v_uk ... _instytutu

35 постоянно живущих и 3 млн. где-то по миру
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:51

  airmax78 написав:Круть:
– Минулий рік не показав суттєвого зниження внутрішньої мобільності. Повернення мігрантів також не спостерігалося – ніяких двох мільйонів, про які говорили в Уряді не було і близько. Повернулося приблизно 500 000.

– Звідки тоді взялася цифра у два мільйони?

– Звідки українська влада бере статистику, – мені не відомо.

– Звідки ваші дані про 500 000?

– Я зв’язалася з асоціацією мігрантів, ми порівняли їхні дані та наші оцінки й дійшли висновку, що йдеться про 400 000-500 000 осіб. В основному вони повернулися з ближніх країн – Польща, Чехія і т.п.

Дальше читать?


Данные по выданным ВНЖ и разрешениям на работу Польша и Чехия не скрывает. Кроме этих стран есть десятки, куда едут гр-не Украины на работу или с концами.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:55

  Автор77 написав:dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...


А укргаз для этого опять приватизировали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:57

  BIGor написав:Сразу отсекают 95% населения страны. Только столица, только Вавриш. 95 квартал.


почему? вы можете купить квартиру за 85т долл (взнос 15к долл а остаток - кредит)...и платить по 9000 грн в месяц.
что мало объектов в новостроях за 85т долл? это самый ходовой сегмент

стоит ждать удорожания в ближайшие 5 лет в 2 раза.

хотя юнит.хоум пошел на опережение. и цена сразу удвоилась
Востаннє редагувалось Олежан в Чет 28 січ, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:58

  Долярчик написав:Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )

а, то Левандівка, а я подумав Видубичі - десь по сусідству з Нордікою. :lol:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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