Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
.....Новые возможности для масштабной коррупции. Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов до 7% годовых компенсации по ставкам уполномоченным банкам будут проводить за счет бюджета то есть за счет налогоплательщиков назначать "уполномоченные" банки и распилом займется недавно созданный Фонд развития предпринимательства во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка" в этом году "фонду" для компенсаций и распила выделят около 2 млрд грн.
Компенсировать будем мы с вами за счет налогов
и за счет инфляции - девальвации...
Бачите, я колись сам щось подібне пропонував створити для "молодих сімей". І мене тапками закидували, що мовляв - це все буде за наші податки... Тепер, коли я майже, по іншій стороні барикади, то трохи це розумію, але... Але, коли я був у човні "молодої сім'ї" без свого житла - як мені тоді хотілось, щоб держава допомагала молодим сім'ям ставати на ноги і протягнула руку допомоги у вигляді дешевої іпотеки!!! - а не проходити 7 кіл пекла - жорстко обмежуючи себе у всьому і жорстко скирдуючи на своє житло, мінімум, 7 років! Ці роки потрібно проводити з сім'єю/дітьми, а не впахувати, як "папа Карло" 24/7!!!
ЖИТИ ПОТРІБНО ВЖЕ І СЬОГОДНІ, а не колись..... потім.......
Народ, та відкрийте очі! - там пише ДО 2 ляма! Тобто, можна брати і за 1 лям квартиру готову, чи на стадії будівництва - іпеня для молодих сімей же ніхто не відміняв! Не всім же жити в Тетрісі з плінтусами прихованого монтажу! - і там пише ВІД 2015 року включно - тобто, все що побудовано, чи будується з 2015р і до сьогодні! [quote=][/quote]
И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.
Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы. Аплодирую стоя.
Угу. https://echo.msk.ru./news/2780982-echo.html "Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов Там считают, что решение о продлении льготной ипотеки на новостройки должно сопровождаться мерами по заморозке дальнейшего увеличения стоимости недвижимости"
rjkz, поскольку переписи давно не было, они оценивают убыль по трендам относительных показателей. Т.е. (30 / 38 - 100%) = -21%
rjkz написав:Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.
Верно. Правда, на ближайший год-два и экономических предпосылок обвала достаточно.
PS: относительно того, сколько при 30 млн в целом по стране будет населения в Киеве в частности - если исследование Global Cities Institute. Мегаполисы стран с убывающим населением тоже будут терять население. Расти оно будет в крупных городах только тех стран, чье общее население будет расти. Резерв для урбанизации конечен. Нет населения - никому объединяться и укрупняться...
В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.