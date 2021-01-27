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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6375637663776378

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 15:59

За крок до перевороту думок! ©

  Автор77 написав:dj0nk1
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФБ Алекс.Комахи:

.....Новые возможности для масштабной коррупции.
Кабмин утвердил постановление об удешевлении ипотечных кредитов
до 7% годовых
компенсации по ставкам уполномоченным банкам
будут проводить за счет бюджета
то есть за счет налогоплательщиков
назначать "уполномоченные" банки
и распилом займется недавно созданный
Фонд развития предпринимательства
во главе с членом набсовета гос "Укргазбанка"
в этом году "фонду" для компенсаций и распила
выделят около 2 млрд грн.


Компенсировать будем мы с вами за счет налогов

и за счет инфляции - девальвации...

Бачите, я колись сам щось подібне пропонував створити для "молодих сімей".
І мене тапками закидували, що мовляв - це все буде за наші податки...
Тепер, коли я майже, по іншій стороні барикади, то трохи це розумію, але...
Але, коли я був у човні "молодої сім'ї" без свого житла - як мені тоді хотілось, щоб держава допомагала молодим сім'ям ставати на ноги і протягнула руку допомоги у вигляді дешевої іпотеки!!!
- а не проходити 7 кіл пекла - жорстко обмежуючи себе у всьому і жорстко скирдуючи на своє житло, мінімум, 7 років!
Ці роки потрібно проводити з сім'єю/дітьми, а не впахувати, як "папа Карло" 24/7!!!

ЖИТИ ПОТРІБНО ВЖЕ І СЬОГОДНІ, а не колись..... потім.......
515 написав:Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:02

  Faceless написав:
  Кристина89 написав:Пфф, а был обвал цен на недвижимость в Украине? Мне кажется, что даже если конец света наступит и жилье никому уже не нужно будет, то цены не упадут

Ну если 89 год - это год рождения, то и 2008 и 2013 должны бы помнить

то размер :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:12

  Олежан написав:
  BIGor написав:Сразу отсекают 95% населения страны. Только столица, только Вавриш. 95 квартал.


почему? вы можете купить квартиру за 85т долл (взнос 15к долл а остаток - кредит)...и платить по 9000 грн в месяц.
что мало объектов в новостроях за 85т долл? это самый ходовой сегмент

Нет нормальных вариантов 2к за 85 куе. на КРЖН. Да и 7% от 2 млн. - это 12 тыс. + страховки, оценки и остальной гемор. Пусть те кто из 73% берут такое счастье.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:14

  Ромасик написав:
  Долярчик написав:Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )

а, то Левандівка, а я подумав Видубичі - десь по сусідству з Нордікою. :lol:

Так я ж з міста Лева! :D

Якщо міряти по Києву, то це в межах міста і, навіть, ще трохи ближче!
А в місті Лева - то ця смарт-квартира знаходиться в 5,3км від центру міста!

Тож, як я вище писав - не все так погано! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Народ, та відкрийте очі!
- там пише ДО 2 ляма!
Тобто, можна брати і за 1 лям квартиру готову, чи на стадії будівництва - іпеня для молодих сімей же ніхто не відміняв!
Не всім же жити в Тетрісі з плінтусами прихованого монтажу! :)
- і там пише ВІД 2015 року включно - тобто, все що побудовано, чи будується з 2015р і до сьогодні! :)
[quote=]Зображення[/quote]
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:26

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы.
Аплодирую стоя.


Угу.
https://echo.msk.ru./news/2780982-echo.html
"Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов
Там считают, что решение о продлении льготной ипотеки на новостройки должно сопровождаться мерами по заморозке дальнейшего увеличения стоимости недвижимости"

:mrgreen: Капитализм с человеческим лицом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:30

  Frant написав:
  rjkz написав:к 2050 30 млн?
Оптимисты, однако.
А сейчас все еще 42? :mrgreen:

Е.Лібанова стверджує, що 38 млн.
https://censor.net/ua/news/3244374/v_uk ... _instytutu


Это она же и дала интервью Лиге.

rjkz, поскольку переписи давно не было, они оценивают убыль по трендам относительных показателей. Т.е. (30 / 38 - 100%) = -21%

  rjkz написав:Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.


Верно. Правда, на ближайший год-два и экономических предпосылок обвала достаточно.

PS: относительно того, сколько при 30 млн в целом по стране будет населения в Киеве в частности - если исследование Global Cities Institute. Мегаполисы стран с убывающим населением тоже будут терять население. Расти оно будет в крупных городах только тех стран, чье общее население будет расти. Резерв для урбанизации конечен. Нет населения - никому объединяться и укрупняться...

http://media.wix.com/ugd/672989_62cfa13 ... 89a2fa.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.
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