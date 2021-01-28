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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6376637763786379>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:44

  airmax78 написав:Я бы вообще ввел эту ипотеку исключительно на строящееся жилье.


Глупость несусветная. Что в строящемся жилье выступит в качестве обеспечения по ипотеке - туалетная бумага с печатью? Или ты желаешь повторения 2008-го, когда оказалось, что остатки по сумме основного долга превышают полную стоимость реализации залогов?

Впрочем, как я уже говорил, 2 млрд грн - это всего 3000 договоров. А если мелкие города отсеиваются условиями программы (жилье не старше 2015-го года), значит и того меньше - 2000-2500. Это пшик. Симулякр для пиара и инструмент для распила. Кредиты по этой программе получат дети приближенных к кормушке, несколько показательных дадут медикам-борцам с ковидом

  airmax78 написав:КГС, обычно, последний из крупных, кто начинает шевелиться с ценниками. В 2018м у них Рыбальский все еще 1куе за метр стоил в построенном, когда у Саги от 1200 было с поставкой через 3 года. Но если даже они объявили о повышении, значит рынок таки двинулся вверх.


И именно поэтому они колосс на рынке. Строят медленно, но стабильно, имея постоянный денежный поток. А их "повышение" - ниже индексации на размер падения гривны. Даже не вернут докризисный долларовый уровень (что правильно в контексте того, что наши западные друзья называют sustainability)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:53

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы.
Аплодирую стоя.


чомусь після таких ваших постів стало складуватися враження що останнім часом ви стали зловживати міцними напоями. караннтин впливає чи яка інша причина?
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:54

  Долярчик написав:Так я ж з міста Лева! :D

Якщо міряти по Києву, то це в межах міста і, навіть, ще трохи ближче!
А в місті Лева - то ця смарт-квартира знаходиться в 5,3км від центру міста!

Тож, як я вище писав - не все так погано! :)

Та я вже зрозумів. І стало ясно, чому Ріел відомий забудовник)
Головне, щоб вам подобалося :)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:00

  Ромасик написав:
  Долярчик написав:Так я ж з міста Лева! :D

Якщо міряти по Києву, то це в межах міста і, навіть, ще трохи ближче!
А в місті Лева - то ця смарт-квартира знаходиться в 5,3км від центру міста!

Тож, як я вище писав - не все так погано! :)

Та я вже зрозумів. І стало ясно, чому Ріел відомий забудовник)
Головне, щоб вам подобалося :)

і тово, коли писав що тре орієнтуватися на близькість ШРТ, то йшла мови про відстань до посадочної станції\платформи, а не колії з товарняками
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:01

  vano80 написав:"Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов
Там считают, что решение о продлении льготной ипотеки на новостройки должно сопровождаться мерами по заморозке дальнейшего увеличения стоимости недвижимости"
:mrgreen: Капитализм с человеческим лицом :mrgreen:

ну вы же знаете, каждый 1 доллар, вложенный в стройку дает 4 дол. прироста ВВП)
чем выше стоимость недвиги, тем выше будут зарплаты у тех кто ее строит, а так же у других, потому что другие будут бежать со своей работы на стройку.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:08

  Ромасик написав:Якщо міряти по Києву, то це в межах міста і, навіть, ще трохи ближче!

Я на днях дізнався, що Биківня в межах міста і навіть далеко в межах міста))
Але думаю з Левандівкою вже не все так погано. Он Таганка вже доволі козирний район ;)
А Троєщина поки гальмує, упирається всіми ногами.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:18

  zРадио написав:
Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.

9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86129-room

Урловский 2 уже не стал тратить время и проверять - уверен, вы и там сманипулировали, учитывая тот факт, что 2 недели назад мой товарищ купил в Урловском 1 двушку 65 кв за 60К

Вы как обычно что-то придумали о том кто я, потом сами себе подтвердили. У КГС что на восьмом, что на двадцать восьмом стоит приблизительно одинаково.
Какие варианты уходят знают все интересующиеся недвигой.

Зачем вы кинули в пример двушку в милосе непонятно.
Вот однушка на восьмом этаже, цена 22 150 грн. Что не так?
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86115-room

Цена на 18 этаже 22 600 грн.

Зачем учитывать скидку при 100 % оплате если в жилом комплексе ещё даже яму не копают.

Если таки нужно рассказывать про дешевей, то в урловском при 100% оплате можно скинуть 7%
Или 27 кгрн в двушку.
https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... 75066-room

То есть практически 1куе в экономе ПОХа со сдачей через 2 года. Дешевей
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:28

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Цель программы - не разгон цен на рынке и не помощь продаванам вторички сбыть их неликвид. Цель программы - развитие строительной и всех смежных отраслей и предоставление гражданам Украины возможности купить современное качественное жилье не тратя драгоценные годы на накопление нужной суммы.
Аплодирую стоя.


ЗЕ Президенту и его ЗЕ команде?
Ок, так и запишем : 73%+Максим.
:lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:30

  hume написав:Вы как обычно что-то придумали о том кто я, потом сами себе подтвердили. У КГС что на восьмом, что на двадцать восьмом стоит приблизительно одинаково.
Какие варианты уходят знают все интересующиеся недвигой.


Не прикидывайтесь шлангом - все есть в истории комментариев

  hume написав:Зачем вы кинули в пример двушку в милосе непонятно.
Вот однушка на восьмом этаже, цена 22 150 грн. Что не так?
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86115-room

Цена на 18 этаже 22 600 грн.

Зачем учитывать скидку при 100 % оплате если в жилом комплексе ещё даже яму не копают.


Не так здесь то, что вы сравниваете это с минимально доступными когда-то давно ценниками. А так все нормально ))

  hume написав:Если таки нужно рассказывать про дешевей, то в урловском при 100% оплате можно скинуть 7%
Или 27 кгрн в двушку.
https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... 75066-room


Кому нужно? Мне показалось, что нужно именно вам - о дорожае, правда, а не дешевее

  hume написав:То есть практически 1куе в экономе ПОХа со сдачей через 2 года. Дешевей


О! Вот о чем я и говорю - у вас уже не только со временем все дорожает, а еще и класс жилья снижается :mrgreen: Начинали строить комфорт, закончат экономом. Бугага. Последний поезд уходящего поезда (с)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 28 січ, 2021 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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