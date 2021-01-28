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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6376637763786379

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:35

  airmax78 написав:В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.

Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке :) Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:43

  hume написав:
  zРадио написав:
Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.

9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86129-room

Урловский 2 уже не стал тратить время и проверять - уверен, вы и там сманипулировали, учитывая тот факт, что 2 недели назад мой товарищ купил в Урловском 1 двушку 65 кв за 60К

Вы как обычно что-то придумали о том кто я, потом сами себе подтвердили. У КГС что на восьмом, что на двадцать восьмом стоит приблизительно одинаково.
Какие варианты уходят знают все интересующиеся недвигой.

Зачем вы кинули в пример двушку в милосе непонятно.
Вот однушка на восьмом этаже, цена 22 150 грн. Что не так?
https://kmb.ua/ua/objects/zhk-pereulok- ... 86115-room

Цена на 18 этаже 22 600 грн.

Зачем учитывать скидку при 100 % оплате если в жилом комплексе ещё даже яму не копают.

Если таки нужно рассказывать про дешевей, то в урловском при 100% оплате можно скинуть 7%
Или 27 кгрн в двушку.
https://kmb.ua/ua/objects/zhiloj-komple ... 75066-room

То есть практически 1куе в экономе ПОХа со сдачей через 2 года. Дешевей

В "Милосе" КГС служит лишь стартовой крышей проекта для домкрата прайса.
Этот финт уже был со "Свитлопарком"
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:50

  BIGor написав:Сразу отсекают 95% населения страны. Только столица, только Вавриш. 95 квартал.
Не всім же мед, і ложкою!
Дьоготь бочками - теж повинен знайти свого споживача!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Ставки овернайт 3,5%, 960 грн с каждых 10 млн грн в сутки
Монобанк уменьшил ставку по процентам на остаток с7% до 5%
В банках полно гривны, некого кредитовать. Бизнес не развивается и не открывается новый.

Начиная с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 млн украинцев, что составляет почти 10% населения.

https://t.me/dmytro_dubilet/564
Но если считать 4 млн не ко всему населению, а к трудоспособному, то выходит гораздо больше. Трудоспособных 17 млн, платит ЕСВ 12 млн.
Так что можно говорить, что свалило за 10 лет 20-25% трудоспособного населения. А это падение спроса и отсутствие рабочих рук.

и, важное для нашей темы: отсутствие спроса на жильё


Предроложим, что 42 млн 2010 года - это правда (думаю, что меньше, много раз писал почему), предпроложим, что 4 млн выехавших - это правда (думаю, что больше и могу обосновать). Тогда 48-4=38...НО!
По даже официальной статистике, в среднем превышение смертности над рождаемостью +/-250 тыс. за 10 лет - это минус 2,5 млн.
В 48 млн 2010 года "сидит" население Крыма и Донбасса. Но сейчас они хоть и временно, но оккупированы. очевидно, что значительная (не 100%!) часть оставшегося там населения не ассоциирует себя как гр. Украины и не останется там после деоккупации. В любом случае, на данный момент, оккупированная часть не относится к статистике. Сколько минус? 2? 4млн? можно только гадать.
По самому оптимистичному подсчету нас 35,5 млн. Я склоняюсь к 32 максимум, с учетом тех, кто "висит" в украинской статистике, но давно живет (и порой имеет гражданство других стран) вне ее.

Я понимаю, что для большинства тут на ветке, демография никаким боком не соотносится с РН, но я думаю иначе. :cry:

ЗЫ: сообщение Сержа с чего-то уже потерли. Интересненько.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 17:59

  Frant написав:
  rjkz написав:к 2050 30 млн?
Оптимисты, однако.
А сейчас все еще 42? :mrgreen:

Е.Лібанова стверджує, що 38 млн.
https://censor.net/ua/news/3244374/v_uk ... _instytutu


Это она же и дала интервью Лиге.

rjkz, поскольку переписи давно не было, они оценивают убыль по трендам относительных показателей. Т.е. (30 / 38 - 100%) = -21%

  rjkz написав:Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.


Верно. Правда, на ближайший год-два и экономических предпосылок обвала достаточно.

PS: относительно того, сколько при 30 млн в целом по стране будет населения в Киеве в частности - если исследование Global Cities Institute. Мегаполисы стран с убывающим населением тоже будут терять население. Расти оно будет в крупных городах только тех стран, чье общее население будет расти. Резерв для урбанизации конечен. Нет населения - никому объединяться и укрупняться...

http://media.wix.com/ugd/672989_62cfa13 ... 89a2fa.pdf
zРадио
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  #<1 ... 6376637763786379
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