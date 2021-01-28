Додано: Чет 28 січ, 2021 17:55

Serg-ik написав: Ставки овернайт 3,5%, 960 грн с каждых 10 млн грн в сутки

Монобанк уменьшил ставку по процентам на остаток с7% до 5%

В банках полно гривны, некого кредитовать. Бизнес не развивается и не открывается новый.



Начиная с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 млн украинцев, что составляет почти 10% населения.

https://t.me/dmytro_dubilet/564

Но если считать 4 млн не ко всему населению, а к трудоспособному, то выходит гораздо больше. Трудоспособных 17 млн, платит ЕСВ 12 млн.

Так что можно говорить, что свалило за 10 лет 20-25% трудоспособного населения. А это падение спроса и отсутствие рабочих рук.



и, важное для нашей темы: отсутствие спроса на жильё Ставки овернайт 3,5%, 960 грн с каждых 10 млн грн в суткиМонобанк уменьшил ставку по процентам на остаток с7% до 5%В банках полно гривны, некого кредитовать. Бизнес не развивается и не открывается новый.Но если считать 4 млн не ко всему населению, а к трудоспособному, то выходит гораздо больше. Трудоспособных 17 млн, платит ЕСВ 12 млн.Так что можно говорить, что свалило за 10 лет 20-25% трудоспособного населения. А это падение спроса и отсутствие рабочих рук.и, важное для нашей темы: отсутствие спроса на жильё

Предроложим, что 42 млн 2010 года - это правда (думаю, что меньше, много раз писал почему), предпроложим, что 4 млн выехавших - это правда (думаю, что больше и могу обосновать). Тогда 48-4=38...НО!По даже официальной статистике, в среднем превышение смертности над рождаемостью +/-250 тыс. за 10 лет - это минус 2,5 млн.В 48 млн 2010 года "сидит" население Крыма и Донбасса. Но сейчас они хоть и временно, но оккупированы. очевидно, что значительная (не 100%!) часть оставшегося там населения не ассоциирует себя как гр. Украины и не останется там после деоккупации. В любом случае, на данный момент, оккупированная часть не относится к статистике. Сколько минус? 2? 4млн? можно только гадать.По самому оптимистичному подсчету нас 35,5 млн. Я склоняюсь к 32 максимум, с учетом тех, кто "висит" в украинской статистике, но давно живет (и порой имеет гражданство других стран) вне ее.Я понимаю, что для большинства тут на ветке, демография никаким боком не соотносится с РН, но я думаю иначе.ЗЫ: сообщение Сержа с чего-то уже потерли. Интересненько.