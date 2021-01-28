Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.
Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?
zРадио написав: Вопрос - зачем вы (все время) тулите сюда ценники, обремененные повышающими коэффициентами? Какова ваша цель? Ну ладно бы вы как Сержик присматривали квартиру для себя. Но вы же перекупщик. Более того, не отрицающий того, что он перекупщик. И сам же рассказывающий, какие варианты быстрее всего выметают у застройщиков.
9-й этаж у КГС, до которого нет повышающих коэффициентов - это недостаточно средний этаж? Цена м2 там без рассрочки в Милосе составляет 19,38 тыс грн. Это 690 долларов! Но, конечно, лучше рвать одно место за даражай, которого, исходя из реальных ценников, и близко нет...
Урловский 2 уже не стал тратить время и проверять - уверен, вы и там сманипулировали, учитывая тот факт, что 2 недели назад мой товарищ купил в Урловском 1 двушку 65 кв за 60К
Вы как обычно что-то придумали о том кто я, потом сами себе подтвердили. У КГС что на восьмом, что на двадцать восьмом стоит приблизительно одинаково. Какие варианты уходят знают все интересующиеся недвигой.
Serg-ik написав:Ставки овернайт 3,5%, 960 грн с каждых 10 млн грн в сутки Монобанк уменьшил ставку по процентам на остаток с7% до 5% В банках полно гривны, некого кредитовать. Бизнес не развивается и не открывается новый.
Начиная с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 млн украинцев, что составляет почти 10% населения.
https://t.me/dmytro_dubilet/564 Но если считать 4 млн не ко всему населению, а к трудоспособному, то выходит гораздо больше. Трудоспособных 17 млн, платит ЕСВ 12 млн. Так что можно говорить, что свалило за 10 лет 20-25% трудоспособного населения. А это падение спроса и отсутствие рабочих рук.
и, важное для нашей темы: отсутствие спроса на жильё
Предроложим, что 42 млн 2010 года - это правда (думаю, что меньше, много раз писал почему), предпроложим, что 4 млн выехавших - это правда (думаю, что больше и могу обосновать). Тогда 48-4=38...НО! По даже официальной статистике, в среднем превышение смертности над рождаемостью +/-250 тыс. за 10 лет - это минус 2,5 млн. В 48 млн 2010 года "сидит" население Крыма и Донбасса. Но сейчас они хоть и временно, но оккупированы. очевидно, что значительная (не 100%!) часть оставшегося там населения не ассоциирует себя как гр. Украины и не останется там после деоккупации. В любом случае, на данный момент, оккупированная часть не относится к статистике. Сколько минус? 2? 4млн? можно только гадать. По самому оптимистичному подсчету нас 35,5 млн. Я склоняюсь к 32 максимум, с учетом тех, кто "висит" в украинской статистике, но давно живет (и порой имеет гражданство других стран) вне ее.
Я понимаю, что для большинства тут на ветке, демография никаким боком не соотносится с РН, но я думаю иначе.
ЗЫ: сообщение Сержа с чего-то уже потерли. Интересненько.
rjkz, поскольку переписи давно не было, они оценивают убыль по трендам относительных показателей. Т.е. (30 / 38 - 100%) = -21%
rjkz написав:Это смотря как подходить - для перекупов, которые переуступку делают через год-два - это не критично. В крайнем случае немного потеряют. Это если стройка не станет колом. Для таких как Влад и я это очень существенно.
Верно. Правда, на ближайший год-два и экономических предпосылок обвала достаточно.
PS: относительно того, сколько при 30 млн в целом по стране будет населения в Киеве в частности - если исследование Global Cities Institute. Мегаполисы стран с убывающим населением тоже будут терять население. Расти оно будет в крупных городах только тех стран, чье общее население будет расти. Резерв для урбанизации конечен. Нет населения - никому объединяться и укрупняться...
airmax78 написав:В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.
Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?
Конечно у нас будет по другому. Мы же не сидим на газово-нефтяной игле и не строим из себя расширяющуюся империю.
Автор77 написав:3.Ну и это. Отваливая 300 штук за скромную 77-метровую двушку в Тетрисе ( по метражу и по количеству комнат скромную),надо помнить,что за такие деньги можно купить что-то пусть махонькое,но в неплохом месте в одной из старых европейских столиц.
Уровень среднего дохода и дохода среднего класса, и дохода бизнеса думаю всем понятен в сравнении.
А качество жизни, ну можно посмотреть Фейсбук Дискавери, полистать фотки и станет понятно насчет качества жизни и комфорта проживания.
Все равно,выходя за пределы территории Тетриса попадаешь в страну с очень бедной экономикой, и сравнительно бедными окружающими.
Покупатель элитки, по крайней мере в Украине, это не простой человек и не стоит его пихать в Прагу. Есть квартира за 300 тыс. Как думает простой человек, как вы или я? Можно купить 5 однушек, сдать их за 2 тыс долларов и жить в Таиланде (или в любой точке мира с приятным климатом) ни в чем себе в пределах разумного не отказывать. У покупателей таких квартир другое мировозрение. Не буду вдаваться в подробности, но они предпочитают вставать рано утром, стоять в пробках, получать стрессы на работе ради того, чтобы поддерживать свой социальный статус, скажем так. А вы их в старую столицу Европы... Там они захиреют и заскучают.
Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.
Немного не так. Приведу аналогию. Представим себе владельца тяжелого рамного джипа за много денег, который ездит по грязным разбитым дорогам. Ему говорят "едь в Европу, там ровные дороги, культурное вождение, камеры. Там тебе не нужно тратить лишние деньги на джип, можешь купить простой Форд Фокус. Что он ответит? - Я ям не чувствую, зато могу миганием фар сгонять Ланосы с дороги, обгонять трамвай по встречке, ездить на красный, а если кого-то перееду на пешеходном переходе, порешаю, нафиг мне тот Фокус и та Европа. Поэтому не стоит удивляться, почему элитка и под элитку в Киеве стоит почти как в центре Праги. По той же причине, почему у нас удельный вес дорогих машин больше чем в Европе, хотя там они более доступны.
По поводу того, что вложиться и взять тысяч по 20 в тот момент, когда переуступки растормозятся, но краны еще не закрутятся и людибудут бояться покупать. В это же время наверняка набралось количество людей, которым деньги нужны "на вчера" и которые будут сливать при первой же возможности. Может в этой мутной воде можно будет что-либо поймать.
прошлой осенью имелось в виду 2019. Тогда стало ясно, что быстрых денег не будет, и кто мог бежал. Если взять УБ, то цены переуступки уже выше ценника КГС. Так что времени заскочить в аркаду будет немного. Ровно на месяц меньше того, как вы поймете, то там есть перспективы
Начал мониторить ситуацию, когда ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пока все выглядит хорошо, везде зеленый свет, даже Паливода согласился передать документацию и фирмы застройщики. Есть разные мысли. От купить, если будет по 20, до сбросить что есть за 20 и зафиксировать убыток, но получить нал.