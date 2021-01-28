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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6377637863796380

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:19

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.

Немного не так. Приведу аналогию. Представим себе владельца тяжелого рамного джипа за много денег, который ездит по грязным разбитым дорогам. Ему говорят "едь в Европу, там ровные дороги, культурное вождение, камеры. Там тебе не нужно тратить лишние деньги на джип, можешь купить простой Форд Фокус. Что он ответит? - Я ям не чувствую, зато могу миганием фар сгонять Ланосы с дороги, обгонять трамвай по встречке, ездить на красный, а если кого-то перееду на пешеходном переходе, порешаю, нафиг мне тот Фокус и та Европа.
Поэтому не стоит удивляться, почему элитка и под элитку в Киеве стоит почти как в центре Праги. По той же причине, почему у нас удельный вес дорогих машин больше чем в Европе, хотя там они более доступны.

Влад, а ФТ и Юнит - это элитка?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:23

  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Если это вдруг заработает, то нужно скидывать то, что новей 2015, потому что ипотека надует цены, и покупать то, что не попадает под действия программы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:27

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  dj0nk1 написав:Зображення

И? Условие - объекты новее 2015 года отсекают 99% квартир.

Если это вдруг заработает, то нужно скидывать то, что новей 2015, потому что ипотека надует цены, и покупать то, что не попадает под действия программы?

Да, Трибека был/а прав/а, Круша удвоится с ипотекой. Вся ипотека пойдет только на 1% недвижимости.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:28

  airmax78 написав:У вас остались считанные часы чтобы что-то еще выхватить с рынка дешево (менее 2куе за м). А вы тут развели опять философский диспут о демографии. Кому он интересен?


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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:33

  Vlad442 написав:Начал мониторить ситуацию, когда ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пока все выглядит хорошо, везде зеленый свет, даже Паливода согласился передать документацию и фирмы застройщики.

Я к тому, що владельцы квартир мониторят ситуацию не хуже вас. А тем более перекупы. По этому взвинтят цену раньше, чем вы соберетесь.
А хорошо у них с конца лета, как кинули/скинули Паливоду)
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:42

Serg-ik, а Ви, підпадаєте під статус "молода сім'я", чи і тут пролітаєте? [Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Влад, а ФТ и Юнит - это элитка?

Если там живут "прокуроры" и бизнесмены, которые живут на схемах, то да, элитка. Если владелец кафе/автосервиса или менеджер среднего звена, то нет. Я не знаю портрет того, кто там живет. Если вы знаете, то сможете сами ответить на этот вопрос.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:44

  Ромасик написав:
  Vlad442 написав:Начал мониторить ситуацию, когда ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пока все выглядит хорошо, везде зеленый свет, даже Паливода согласился передать документацию и фирмы застройщики.

Я к тому, що владельцы квартир мониторят ситуацию не хуже вас. А тем более перекупы. По этому взвинтят цену раньше, чем вы соберетесь.
А хорошо у них с конца лета, как кинули/скинули Паливоду)

Так я в некоторой степени и то, и другое.
Vlad442
 
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