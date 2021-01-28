Vlad442 написав:

rjkz написав: Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку. Иными словами, покупателей концептуальных мопностей просто словили за жабры маркетологи на понтовую приманку.

Немного не так. Приведу аналогию. Представим себе владельца тяжелого рамного джипа за много денег, который ездит по грязным разбитым дорогам. Ему говорят "едь в Европу, там ровные дороги, культурное вождение, камеры. Там тебе не нужно тратить лишние деньги на джип, можешь купить простой Форд Фокус. Что он ответит? - Я ям не чувствую, зато могу миганием фар сгонять Ланосы с дороги, обгонять трамвай по встречке, ездить на красный, а если кого-то перееду на пешеходном переходе, порешаю, нафиг мне тот Фокус и та Европа.Поэтому не стоит удивляться, почему элитка и под элитку в Киеве стоит почти как в центре Праги. По той же причине, почему у нас удельный вес дорогих машин больше чем в Европе, хотя там они более доступны.