Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Vlad442 Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої. То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші? Чи що робити з вирученими коштами?
Долярчик написав:Vlad442 Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої. То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші? Чи що робити з вирученими коштами?
flyman написав:"молодим сім"ям чиновників" поможем знову всією толокою, навряд чи Долярчики тим скористуються. Ще трохи монополії погодуємо. Це перемога!
Що і можна було очікувати: ніякої "масової іпотеки", тільки бюджетна сіська для своїх підсвинків та кравасісь
Пожалуй пойду потолкаюсь с кровосисями, займу место в очереди за ипотекой.
А вам то накуя это "счастье"? Решили, по примеру Долярчика, в лендлорды записаться? И откедова страсть к марксистским виршам? Хотите начать политическую карьеру делать, устроив в ипотечной квартире штаб комбеда? Ну тема в принципе рабочая. п.с. У поэта неприменным условием быстрой постройки города-сада являлось наличие под боком стоугольного гиганта, а сейчас с этим как то не складывается. Что предложите на замену? Полуживой Юнит-Сити не очень подходит.