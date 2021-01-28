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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6379638063816382>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:59

  Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?

все в юніт!))
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:08

  Ромасик написав:
  Долярчик написав:Vlad442
Ну це зрозуміло - як буде дешевшати, то ще докупляти(квартири), а як буде дорожчати, то скидати свої.
То от питання по другому варіанту - от Ви продали, що далі? Просто тримати в доларовому депо в банках, чи в кеші?
Чи що робити з вирученими коштами?

все в юніт!))

чому не в біткоени чи які криптоюніти?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:15

  Vlad442 написав:Так я в некоторой степени и то, и другое.

как я говорил, сливаться уже поздно, имхо. Нал вам врядли нужен.
Покупать - в зависимости от шо по чем и вашего риск-менеджмента.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:19

flyman біткоєн може падати, а юніт лише вверх :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:37

  Ромасик написав:flyman біткоєн може падати, а юніт лише вверх :wink:

подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:46

  airmax78 написав:
  flyman написав:"молодим сім"ям чиновників" поможем знову всією толокою,
навряд чи Долярчики тим скористуються.
Ще трохи монополії погодуємо.
Це перемога!

Що і можна було очікувати: ніякої "масової іпотеки", тільки бюджетна сіська для своїх підсвинків та кравасісь

Пожалуй пойду потолкаюсь с кровосисями, займу место в очереди за ипотекой.


А вам то накуя это "счастье"? Решили, по примеру Долярчика, в лендлорды записаться?
И откедова страсть к марксистским виршам? Хотите начать политическую карьеру делать, устроив в ипотечной квартире штаб комбеда? :lol: Ну тема в принципе рабочая. :wink:
п.с. У поэта неприменным условием быстрой постройки города-сада являлось наличие под боком стоугольного гиганта, а сейчас с этим как то не складывается. Что предложите на замену? Полуживой Юнит-Сити не очень подходит.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:47

  flyman написав:
  Ромасик написав:flyman біткоєн може падати, а юніт лише вверх :wink:

подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.

С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:55

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  rjkz написав:ЗЫ: сообщение Сержа с чего-то уже потерли. Интересненько.

Типа демография-не по теме рынка недвижимости...
Финанс.ua опять кто- то перекупил?

У вас остались считанные часы чтобы что-то еще выхватить с рынка дешево (менее 2куе за м). А вы тут развели опять философский диспут о демографии. Кому он интересен?

а мож серж-ИК решил поддержать демографию своей малой родины как "аудитор из БИГ4"
за 5 пачек в ПГТ можно себе позволить местный аналог Тетриса, биток и "жизнь блатную" на какое то время)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:57

а що шановне панство скаже про батареї на балконі? Хтось реально стикався?
Наприклад от: https://www.olx.ua/obyavlenie/1-km-kvar ... d1f3335987
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:59

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Ромасик написав:flyman біткоєн може падати, а юніт лише вверх :wink:

подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН,
перший має висхідний канал,
другий спадаючий.
Висновок очевидний,
крипта рулєз, КРЖН шіт.

С удовольствием. Где сейчас можно посмотреть за 2021-2031-ый годы?

якщо нема лекала, то візьми лінійку,
в нас тут просто роблять проекцію в майбутнє КРЖН
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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