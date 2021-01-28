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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:03
flyman, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))
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Ромасик
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:07
airmax78 написав: fasser написав: airmax78 написав:
В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.
Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке
Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?
Конечно у нас будет по другому. Мы же не сидим на газово-нефтяной игле и не строим из себя расширяющуюся империю.
У нас другая сырьевая игла. Гривна девальвировала всю свою историю, и с высокой вероятностью продолжит эту традицию.
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:10
Ромасик написав:flyman
, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))
в тебе не той горизонт часу
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