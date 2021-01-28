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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6379638063816382

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:03

flyman, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:07

  airmax78 написав:
  fasser написав:
  airmax78 написав:В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.

Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке :) Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?

Конечно у нас будет по другому. Мы же не сидим на газово-нефтяной игле и не строим из себя расширяющуюся империю.

У нас другая сырьевая игла. Гривна девальвировала всю свою историю, и с высокой вероятностью продолжит эту традицию.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:10

  Ромасик написав:flyman, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))

в тебе не той горизонт часу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6379638063816382
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