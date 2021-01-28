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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638063816382638363846385>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:03

flyman, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:07

  airmax78 написав:
  fasser написав:
  airmax78 написав:В отличие от россиян, у нас было 12 лет на решение квартирного вопроса. В т.ч., "балгодаря" россиянам, 4 года с очень привлекательными ценами. Кто не воспользовался - для того Правительство запускает Доступную Ипотеку.

Кстати посмотрите как менялись у россиян цены в долларах за последние 10 лет при этой самой ипотеке :) Ну в ублях конечно бурный рост. Думаете у нас будет по-другому?

Конечно у нас будет по другому. Мы же не сидим на газово-нефтяной игле и не строим из себя расширяющуюся империю.

У нас другая сырьевая игла. Гривна девальвировала всю свою историю, и с высокой вероятностью продолжит эту традицию.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:10

  Ромасик написав:flyman, я просто хотів сказати, що юніт росте швидше біткоєна, але потім зрозумів, що біткоєн уже не росте))

в тебе не той горизонт часу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:20

всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?
готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни
или я ошибаюсь? реально интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:25

  kingkongovets написав:всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?
готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни
или я ошибаюсь? реально интересно

ИМХО не более двух-трех сотен уе, макс двух-трех тыс)))
это если не брать в расчет фриков...
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 28 січ, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28

  kingkongovets написав:всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?
готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни
или я ошибаюсь? реально интересно


Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28

Прохожий
ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:30

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?
готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни
или я ошибаюсь? реально интересно


Ошибаетесь, уже ничиная от 20к намного интереснее ОВГЗ, а там доходность в 2 раза выше, чем от аренды квартиры. А если есть 50к и более - американская фонда или же евробонды. Мир не крутиться вокруг недвиги только, пора бы это понять )

ККЦ вот и подтверждение моего поста)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:30

Sidus
сколько лично вы держите в овгз? какой суммой играетесь на американской бирже? на сколько купили крипты?
какой процент составляют эти суммы от всех ваших активов?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 28 січ, 2021 21:31, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:31

  kingkongovets написав:Прохожий
ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже

как правило "вкладчики в овгз/евробонды/американсую биржу" и т.д. живут в мамкином хруще)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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