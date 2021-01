Додано: Чет 28 січ, 2021 21:20

всегда было интересно, сколько люди, лоб-в лоб сравнивающие инвестиции в недвигу и депо в укрбанке, или прости господи крипту, готовы вложить в них средств в абсолютных числах, или хотя бы в процентных частях от общей суммы своих накоплений, или инвестпортфеля?

готов поспорить, шо их активы не превышают в лучшем случае двух-трех сотен куе, а обычно меньше сотни

или я ошибаюсь? реально интересно

