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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 63816382638363846385>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:36

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Прохожий
ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже

как правило у мамки с папкой в хруще)))


меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы :mrgreen:
но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам
особенно доставило "пора бы это понять" бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:39

  kingkongovets написав:Sidus
сколько лично вы держите в овгз? какой суммой играетесь на американской бирже? на сколько купили крипты?
какой процент составляют эти суммы от всех ваших активов?

В крипту не играю, чистая спекуляция.
недвига-овгз-фонда где-то 50%-20%-30%
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:41

Медовий зазвучить новими нотами:-)

«В планах аэропорта в ближайшие 3-5 лет продлить взлетно-посадочную полосу для приема тяжелых воздушных судов», - рассказывал совладелец аэропорта Денис Костржевский.

27 января депутаты поддержали предоставление международном аэропорту «Киев» (Жуляны) земельного участка в постоянное пользование.

Поэтому аэропорт сможет провести долгожданное увеличение взлетно-посадочной полосы. А это значит, что аэропорт сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:45

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Прохожий
ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже

как правило у мамки с папкой в хруще)))


меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы :mrgreen:
но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам
особенно доставило "пора бы это понять" бггг

Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:47

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:Прохожий
ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже

как правило "вкладчики в овгз/евробонды/американсую биржу" и т.д. живут в мамкином хруще)))


Тут даже коментировать нечего, недвига ваше фсьо ) дерзайте!
Вам передают привет переселенцы из Донецка - те, которые тоже так думали, но увы недвигу с собой не смогли увезти
Востаннє редагувалось Sidus в Чет 28 січ, 2021 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:48

Как минимум, 40 процентам понаехавшим ИТ-шников, обеспечивавших уверенный спрос на аренду и покупку недвижимости в крупных городах, включая Киев, эти услуги больше не нужны.

Помнится, Vlad442 тут умничал, что удаленка, если кому и будет доступна, то только опытному персоналу, знающему всю подноготную и своего ремесла, и конкретного работодателя. Как обычно, промахнулся чуть более, чем полностью :mrgreen: Даже среди вакансий доля удаленщиков составляет уже 40%, а среди существующего персонала, наверняка, намного выше

GlobalLogic: За 2020 рік кількість віддалених вакансій на IT-ринку України зросла в 4 рази (в грудні їх частка склала 40% від усіх IT-вакансій)
https://itc.ua/news/globallogic-za-2020 ... rinku-ukraїni-zrosla-v-4-razi/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:52

  Sidus написав:Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО


кто говорит о зацикливании?
недвига для меня - всего лишь рабочий инструмент и средство производства, генерирующее стабильный кешфло, еще я вкладываю деньги в безделушки, которые со временем только дорожают, а вот зарывать свои кровные сольдо в поле чудес, принадлежащее не мне, считаю неразумным или просто менее надежным
но вам, молодым и дерСким, конечно же все виднее, чем нам, получившим достаточно дорогостоящих уроков от жизни и сделавшим из них выводы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:58

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:Я ничего не преподаю и не навязываю, иметь в арсенале разные инструменты бывает полезно, а зацикливаться на чем-то одном не всегда разумно ) ИМХО


кто говорит о зацикливании?
недвига для меня - всего лишь рабочий инструмент и средство производства, генерирующее стабильный кешфло, еще я вкладываю деньги в безделушки, которые со временем только дорожают, а вот зарывать свои кровные сольдо в поле чудес, принадлежащее не мне, считаю неразумным или просто менее надежным
но вам, молодым и дерСким, конечно же все виднее, чем нам, получившим достаточно дорогостоящих уроков от жизни и сделавшим из них выводы :mrgreen:


Я согласен с тем, что нужно диверсифицировать и недвига хороший инструмент инвестиций...но например, куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо.
Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15

  Sidus написав:куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо.
Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое


когда напал путин я пошел в ато и в составе одного из добробатов трошки покосил свинорылых - отвел тасскать душу
а когда вернулся - купил на все имеющиеся на тот момент деньги еще недвиги, благо цены на тот момент были вообще дармовыми
у меня в гурзуфе осталась дача и она до сих пор приносит мне прибыль, хотя я с тех пор ни разу там не был, зато ко мне часто приезжают мои тамошние соседи, а их сын учится в киеве
шо касается фонды и прочего - я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве, вам тоже рекомендую, шоп не питать иллюзий

зы: и вы так и не ответили на сколько вы купили овгз и я понимаю почему :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 22:22

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо.
Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое


когда напал путин я пошел в ато и в составе одного из добробатов трошки покосил свинорылых - отвел тасскать душу
у меня в гурзуфе осталась дача и она до сих пор приносит мне прибыль, хотя я с тех пор ни разу там не был, зато ко мне часто приезжают мои тамошние соседи, а их сын учится в киеве
шо касается фонды и прочего - я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве, вам тоже рекомендую, шоп не питать иллюзий

зы: и вы так и не ответили на сколько вы купили овгз и я понимаю почему :mrgreen:

драйзера читал, классика все-таки, как и атлант расправил плечи...всем советую.
а на сколько я купил - извините, вы не мой бухгалтер, насколько я знаю :) Вы можете делиться финансовыми успехами с цифрами (ито я не помню от вас цифр сделок), но я предпочитаю на публике свои финансы не обсуждать
Sidus
 
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