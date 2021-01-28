Додано: Чет 28 січ, 2021 22:15

Sidus написав: куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо.

Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое куда вы денете недвигу, если путеннападёт (ну гипотетически)? А амер. фонда она останется и она ликвидна, а недвига неликвидна, продать можно не успеть если чо.Ну а крипта это для совсем дерзких, тоже не мое

когда напал путин я пошел в ато и в составе одного из добробатов трошки покосил свинорылых - отвел тасскать душуа когда вернулся - купил на все имеющиеся на тот момент деньги еще недвиги, благо цены на тот момент были вообще дармовымиу меня в гурзуфе осталась дача и она до сих пор приносит мне прибыль, хотя я с тех пор ни разу там не был, зато ко мне часто приезжают мои тамошние соседи, а их сын учится в киевешо касается фонды и прочего - я трилогию драйзера о фрэнке каупервуде прочел еще в детстве, вам тоже рекомендую, шоп не питать иллюзийзы: и вы так и не ответили на сколько вы купили овгз и я понимаю почему