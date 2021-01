Додано: Чет 28 січ, 2021 21:36

Прохожий написав: kingkongovets написав: Прохожий

ну они же где то живут, стоимость собственного жилья я считаю тоже

как правило у мамки с папкой в хруще)))



меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам

меня в свое время очень позабавило какой баттхерт вызвала у эйрмакса фраза никонова о том, шо имея полтос надо думать не об инвестициях, а о поиске нормальной работы

но то совсем не глупый эйрмакс, а тут мне преподает азы инвестирования чел, который - я больше чем уверен - не совершил в своей жизни ни единой сделки с недвигой, судя по его дилетантским репликам

особенно доставило "пора бы это понять" бггг

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.